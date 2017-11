Marerittstart i Kuusamo – Falla, Weng, Bjørgen og Østberg røk ut i prologen

KUUSAMO/OSLO (VG) De norske håpene falt som fluer i prologen. Kun to av ti norske langrennskvinner tok seg videre til sprint-kvartfinalen.

Prologen er ennå ikke ferdig.

Men det er allerede klart at det ble en sjokkåpning for de norske langrennskvinnene i snøværet i finske Kuusamo.

De fire kanskje største norske håpene, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og Marit Bjørgen, klarte ikke å gå seg inn blant de 30 beste i sprintprologen.

– Forbanna kjedelig å ryke. Det er lenge siden sist jeg har røket ut av en prolog. Én ting er hvis jeg hadde følt meg dårlig, men jeg følte meg egentlig ikke dårlig heller, sier en svært skuffet Flugstad Østberg til VG.

På spørsmål om det var skiene som sviktet, svarer Gjøvik-jenta:

– Vi kom jo oss rundt, så vi sto vel ikke stille. Men det var vanskelig å gå ordentlig på ski. Det var jo noen av oss som gikk videre og gikk bra, så man må finne ut om det er skiene eller hva det er. Men det er jo lenge siden så mange har gjort det såpass svakt.

Smøresjefen innrømmer bom

Smøresjef Knut Nystad bekrefter smørebom.

– Jentene hadde ikke godt nok feste. Det var altfor dårlig, sier Nystad til VG.

– Når tilbakemeldingene fra de som tester skiene er at skiene er bra, så tror vi det. Når de kommer til mål, ser vi at det er dårlig feste. Det var for dårlig, og det ble ikke godt nok testet, sier Nystad.

Han sier nå de skal bruke informasjonen fra kvinnerennet, for å unngå samme bom på herrenes prolog.

Caspersen Falla var kun 32 hundredeler fra å ta seg videre, men Ingvild Flugstad Østberg, Marit Bjørgen og Heidi Weng var langt bak den avgjørende topp tretti-plasseringen.

– Jeg var positivt overrasket. Jeg var spent på sprintformen, men jeg syntes det føltes overraskende bra. Men det gikk jo ikke så fort. Også er det spesielt kjedelig siden det er en tour. Jeg er både langt bak og mister bonussekunder. Her handler det om å gjøre to gode enkeltløp, sier Flugstad Østberg.

I tillegg har Silje Øyre Slind, Mari Eide, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng røket ut.

– Jeg hadde god glid, men ikke feste. Det er mitt ansvar. Jeg måtte fort ut i fiskebein. Det var kjedelig, for kroppen var fin, sier Eide til VG.

Haga stoppet ikke ved de norske journalistene etter målgang.

To norske videre

Weng var nesten 20 sekunder bak Ida Ingemarsdotter etter den 1,4 kilometer lange sløyfe. Marit Bjørgen var 14,42 sekunder bak Ingemarsdotter.

Kathrine Rolsted Harsem er foreløpig beste norske. Også Anna Svendsen ligger an til å ta seg videre til kvartfinalen.

– Herlig norsk vinterføre, sier Harsem til VG, som legger til at hun hadde gode ski.

Maiken Caspersen Falla, fjorårets verdensener i sprint, står også i fare for å ryke ut med noen løpere igjen på startstreken.

Ingemarsdotter var ikke den eneste som imponerte blant kvinnene fra nabolandet, også Hanna Falk, Linn Sömskar, Charlotte Kalla, Anna Haag og Stina Nilsson gikk solide prologer i finske Kuusamo.

Disse gikk videre:

