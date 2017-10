SVT-profil til angrep på Bjørgen: - Hun burde holde kjeft

Den svenske TV-profilen Hasse Svens reagerer sterkt på Marit Bjørgens kommentar om at Therese Johaug ikke var dopet.

– Hun burde holde kjeft, sier han ifølge svenske Expressen.

Med «hun» mener den svenske SVT-profilen Hasse Svens, som blant annet er kjent for dokumentaren «Blodracet» om høye blodverdier i langrennssporten, den norske skidronningen Marit Bjørgen (37).

Uttalelsen han reagerer på stammer fra et intervju Bjørgen gjorde med samme avis tidligere denne uken. Der tok Bjørgen dopingutestengte Therese Johaug i forsvar.

– Therese var ikke dopet. Hun fikk straff i CAS (Idrettens voldgiftsrett) fordi hun ikke kontrollerte pakken nøye nok. Men de trodde jo på henne historie, uttalte Bjørgen.



Det er denne uttalelsen Hasse Svens reagerer sterkt på, spesielt den første setningen.

– Det er typisk. Hun har hele tiden forsvart henne på alle mulige måter. Det er merkelig at hun ikke forstår at om man er tatt for doping, da er man dopet, sier Svens til Expressen.

SVT-JOURNALIST: Hasse Svens. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

37 år gamle Bjørgen har senere presisert uttalelsen overfor TV 2, som også først omtalte denne saken.

– Jeg benekter ikke at Therese Johaug har fått en dopingdom, men jeg er overbevist om at hun ikke har dopet seg for å gå fortere på ski, sa Bjørgen til kanalen.

63 år gamle Svens mener imidlertid at Bjørgen må være mer varsom når hun velger sine ord.

– Jeg tror ikke at vi andre i Norden skjønner hvor stor Bjørgen er i Norge. Hun er som en helgen der. Derfor er det ekstra viktig at hun velger sine ord. Det er bedre at hun holder kjent i stedet for å komme med en slik uttalelse. Det er ikke greit, sier han, som riktignok tror på Johaugs forklaring, overfor Expressen.