Sundby åpner opp om når han legger skiene på hylla

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Det ser ikke ut som han har gjort noe annet å være trener. Men Martin Johnsrud Sundby (33) har ikke tenkt å gå den veien etter karrieren er over.

Sundby åpner nemlig opp om når han gir seg som langrennsløper – og hva han kan tenke seg å gjøre den dagen han legger skiene på hylla i dette intervjuet.

– Jeg har sett for meg tre sesonger til. Mange sier at «da må du jo ta fire». Man kan jo heller aldri vite. Plutselig sier kroppen stopp eller noe kommer i veien ... Det morsomste jeg vet er å trene og utvikle meg på ting. Se hvor endringsvillig en gammel kropp kan være. Det finner jeg sinnssykt mye inspirasjon og glede i nå, sier Sundby på spørsmål om hvor lenge han har tenkt å holde karrieren gående.

– Det er ditt siste OL med andre ord?

– Jeg har sagt dét. Og når jeg presenterer det for andre, så sier de at det er unaturlig. Men jeg tror jeg har pushet det langt da, sier Sundby, som da vil gå sitt siste mesterskap under VM i tyske Oberstdorf i 2021.

Bli med da Pourya tok med VG på rulleski.

Ropte av begeistring



Han stiller for en gangs skyld bak spakene på Olympiatoppens rulleski-mølle. Pourya Shafizadeh har tenkt seg til OL – for fødelandet Iran. Finansrådgiveren i SR-Bank på Forus gjorde alvor av langrennssatsingen i mars i år. Nå er han helt i sluttfasen for å kvalifisere seg til lekene i Pyeongchang neste år.

Han får til vanlig hjelp av tidligere landslagsløper Eldar Rønning, men har tatt turen til Oslo for en to dager lang treningssamling. Shafizadeh får tips av Sundby, som fungerer som en slags mentor. De to har gjennomført flere økter sammen på kort tid. Sundby er svært aktiv under denne treningen. Styrer fart, stigning, kommer med tilbakemeldinger, ris og lovord.

ØYE FOR DETALJER: Sundby ser på Shafizadehs teknikk på rulleski-møllen. Landslagsløperen var stort sett fornøyd. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Det er sjelden jeg er raus med rosen, men nå har du jobbet skikkelig bra! smeller det fra mentor Sundby underveis i den nesten to timer lange økta i et av de tidligere bomberommene i Olympiatoppens kjeller.

Det er klassisk intervall som står på programmet når VG kommer på besøk. Sammen med teknikktrener Audun Svartdahl og Sundby blir det nok en kvalitetsøkt.

– Ja, han er flink til i å presse på og får ut det siste i deg. Det var skriking og hyling en av dagene. Jeg blir motivert av det. Jeg har lyst til å prestere og vise gode resultater. Du tar til deg alt han sier, melder Shafizadeh – på spørsmål om Sundby bør vurdere en trenerkarriere når han gir seg i 2021.

Vil inn i ny bransje



Men det har Røa-løperen ingen planer om. Sundby har i løpet av året gått inn med en betydelig sum penger i en gründerbedrift. Der har han også tatt på seg styreverv.

Det er den retningen han ønsker å gå dagen han gir seg som toppløper. Gjennom de siste årene har han merket at det ikke bare er idrett som er gøy. Sundby mener han ikke kommer til å kjede seg når den dagen kommer. På spørsmål om han vil sitte i flere styrer eller investere enda mer penger, sier Sundby «at han så langt ikke har sett for seg så mye».

– Men jeg har lyst til å knytte til meg kontakter som gjør at jeg kan utvikle ting. At jeg kan sette et preg på ting, være med å jage prestasjoner i en annen bransje er nok drømmen. Et litt diffust svar, sier Sundby.

– Marit Bjørgen har sagt at hun til ta en pause fra miljøet den dagen hun gir seg. Er det sånn at man trenger en «break» etter en intensiv karriere?

– Det jeg tror er vanskelig er at den gjengen du har konkurrert med tidligere, ikke gir seg samtidig som deg. At de fortsetter å konkurrere etter at jeg har lagt opp, det kan være vanskelig. Det innbiller jeg meg i hvert fall at er slik i den første tre-fireårsperioden. Jeg tror også at jeg, uten trenerbakgrunn, måtte lest meg opp faglig hvis skulle inn i en sånn rolle. Det er farlig bare å stole på sin egen erfaring i en idrett som er så individuell, vurderer Sundby.

Knallhardt om OL-billett



STERK RÅDGIVER: Audun Svartdahl (venstre) har lang erfaring som teknikktrener i langrenn. Her ber han Pourya Shafizadeh være mindre anspent i skuldrene gjennom stavtakene. Foto: Tore Kristiansen , VG

Shafizadeh er ferdig med sin trening for dagen. Veien mot OL-plass har blitt enda klarere siden han fortalte VG om Pyeongchang-drømmen i juli.

Han skal gå fire FIS-renn før jul, blant annet langrennsåpningen på Beitostølen i november. Etter nyttår må han reise til Iran. Der skal han gå åtte renn på 14 dager. Fire i sprint og fire distanserenn.

– Da tror jeg «mentor» sitter hjemme! sier Sundby fra andre siden av rommet når han får høre om reisen sørover.

Det blir et rent amerikansk uttak om billett til Sør-Korea. Shafizadeh smiler og ler. Ikke bare av Sundbys kommentar. Det går også veldig bra treningsmessig. Han har fått mer muskelmasse på tre måneder og har samtidig gått ned seks kilo.

– Kroppen tåler mer «bank» og psyken har blitt bedre. Føler jeg meg tung, klarer jeg å gire om likevel. Så kroppen har respondert veldig bra, sier han.

Forsøkt «lurt»



Han kjemper primært mot Seyed Sattar Seyd om Irans ene OL-plass i langrenn. Kommer han seg dit er det to distanser han har blinket seg ut og må kvalifisere seg for: Sprinten og 15-kilometeren.

Han kan fortelle at rivalen selv fortalte at han hadde gitt opp kampen, men etter at Shafizadeh har gjort litt mer undersøkelser, viser det seg at Seyd har forsøkt «å lure ham».

– Han har ikke så mye ressurser som skiforbundet, men motivasjonen hans har steget, selv om dette ikke er noe satsingsområde i Iran. Han er en dyktig mann på ski, men jeg skal bli bedre, sier Shafizadeh.

Om tre måneder får Shafizadeh svaret på om han kvalifiserer seg til det som kan bli et langrennseventyr for én mann på Olympiatoppen denne dagen, og et aller siste olympiske leker for en annen.

