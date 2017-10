Strammer inn inntektsmuligheter for flere av Norges skistjerner

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) innrømmer at han kan ende med å tape en halv million kroner i året på at Norges Skiforbund snevrer inn klesregelverket for sine landslagsløpere.

For Norges Skiforbund forlenget sin avtale med hovedsponsor Active Brands i sommer. Avtalen hadde inntil nå ifølge Hegnar.no en verdi på 15 millioner kroner i året pluss utstyr. Den forbedrede avtalen varer nå til 2022.

Selskapet eier en rekke merkevarer, deriblant Dæhlie. Det er dette merket som leverer bekledning til Norges eliteutøvere i trening og konkurranse.

– Krever enerett



Samtidig som skiforbundet har forbedret sin avtale, vil klespraksisen ved enkelte renn endres, og blant annet gjøre det vanskeligere for deres største stjerner å profilere sine egne private utstyrssponsorer. Det bekrefter administrasjons- og markedssjef, Espen Bjervig, overfor VG.

For vanligvis har Sundby med flere fått profilere sine skidress-sponsorer som er i direkte konkurranse med Dæhlie under den TV-sendte langrennsåpningen på Beitostølen og NM på ski som går to ganger i året. Det er det nå snart slutt på.

For Sundby betyr tap av inntekter i hundretusenkroners-klassen.

– Det er et resultat av en økt satsing fra en klesprodusent som skiforbundet tar konsekvensen av, og da strammer inn reglementet for at de skal få større monopol på løperne de bruker mye penger på. Det handler om bunnlinja og det ligger masse, masse penger på bordet. De krever å få enerett tilbake. Det som er viktig fremover er at klubbene kan vokse seg større og sterkere sammen med utøverne. Det må vi ta vare på, sier Sundby til VG.

TAPER PENGER: Martin Johnsrud Sundby i en skidress fra SkiGo under 50 kilometeren i NM på Gålå i fjor. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Opp mot en halv mill.



– Hvor mye taper du på det?

– Det vil jeg ikke sette tall på, sier Sundby, som har hatt en avtale med merket SkiGo.

– Det er noen hundretusener?

– Ja, det er det.

– Opp mot en halv million?

– Ja, det kan tenkes.

– Hva synes du om det?

– Nei, det trenger jeg ikke si noe om, sier Sundby samtidig som han drar litt på smilebåndet overfor VG.

Støtter klubbene



Bjervig forteller til VG at landslagsutøverne fra og med etter OL-sesongen kun kan gå med klubb- eller landslagstøy under begge norgesmesterskapene og langrennsåpningen på Beitostølen. Litt av hensikten er at klubbenes posisjon blir styrket ved at landslagsutøvere kan bruke tøy fra klubbenes klesleverandør. Dette trenger ikke være fra Dæhlie-merket.

– Er dette en av nedsidene med den nye avtalen?

– Jeg ser ikke på det som noen nedside i det hele tatt. Klubbene får en sterkere posisjon - enten går man med landslagsbekledning eller klubbdressen på NM og Beitostølen. Så kan det hende det er noen utøvere mener det er negativt for dem, at de mister sin private avtale.

– Hvordan har reaksjonen deres vært?

– Det har ikke vært noen spesiell reaksjon. Alle ser at det er viktig å støtte opp om laget og klubbene sine, sier Bjervig.

Positiv Iversen



Markedssjefen sier det primært er elitelagene som blir berørt. Rekrutt- og juniorløperne må gå med landslagstøy uansett. Hvilke av landslagsutøverne som påvirkes av endringen er han usikker på, men sier det er snakk om en «håndfull» av stjernene.

Flere på landslaget har en egen privatavtale med Swix. Emil Iversen er blant de som ikke tror han blir spesielt skadelidende.

Han mener markedsføringen av et annet merke i de tre konkurransene har lite å si økonomisk for egen del. Det viktigste er at han får bruke Swix’ staver og hansker – noe som anses som konkurranserelaterte produkter. Her står utøverne fritt til å velge merke selv.

– Jeg tror heller det er «de store stjernene» som taper penger. Jeg tror dette er positivt, fordi de som kanskje ikke er så kjente får en større del av kaken. Men for meg og Swix, slik det er nå, er det greit, ryddig og enkelt for alle parter, sier nordtrønderen til VG.