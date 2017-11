IOC offentliggjorde i dag at Aleksandr Legkov (34) er utestengt av OL på livstid – uten å ha avgitt positiv dopingprøve. Det skaper ikke overraskende sinne og fortvilelse i Russland.

– Jeg er i sjokk. Avgjørelsen er totalt skandaløs og er ikke rettferdig. Jeg håper at de to løperne får muligheten til å bevise sin uskyld i CAS, sier Russlands tyske landslagstrener Markus Cramer til Sport Ekspress.

Det er allerede varslet at det russiske skiforbundet kommer til å levere en anke torsdag. IOC meldte onsdag ettermiddag at Legkov nå er utestengt fra OL for alltid, på bakgrunn av beviser som er kommet frem gjennom etterforskning av russisk statsdoping.

– Jeg kan garantere at de før og under OL ikke brukte doping. Det kan jeg si som ansvarlig for mine løpere, og som et ærlig menneske, sier Oleg Perevoztsjikov, som er distansetrener for det russiske landslaget, til Tass.

Perevoztsjikov var trener også under Sotsji-OL der Legkov tok gull på 50 kilometeren – foran landsmennene Maxim Vylegzjanin og Ilja Tsjernousov. Martin Johnsrud Sundby endte på fjerdeplass, og ser nå ut til å få bronsemedaljen tre-fire år etter. Det klarer han ikke å glede seg over:

– Dette er bare trist for langrennssporten, uansett hva konklusjonen i sakene blir. Hvis det ender med at jeg mottar olympiske medaljer, har jeg ingen glede av dem med dette bakteppet, sier Sundby i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Den norske skistjernen er for tiden på samling i Val Senales for å forberede seg til starten på OL-sesongen. IOC-styret skal på sitt møte i Lausanne 5.–7. desember ta en avgjørelse om russiske utøvere overhodet skal få delta i Pyeongchang-lekene.

Forvirrende dom



I første omgang skal dommen mot Legkov og Jevgenij Belov, som også er utestengt fra alle fremtidige OL, ankes.

– Dette er en forvirrende dom. Utøveren er null verdt. De er maktesløse mot indisier. Det eneste rette er å anke, sier visestatsminister Vitalij Mutko, som har sport i sin portefølje.

– Jeg er veldig skuffet, men vil ikke si at det er veldig overraskende. Hele atmosfæren ved IOC-hovedkvarteret sa at beslutningen var tatt før høringen startet. Og det er ikke bare min mening, men også andre advokater som forsvarte russiske skiløpere, sier det russiske skiforbundets advokat Christof Wieschemann.

– Bevisene som ble lagt fram, var veldig svake, det ble ikke presentert noe reelt bevis, sier den tyske advokaten – og legger til:

– Det er mer en politisk beslutning.

Torsdag leverer han en anke til CAS.

– Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta før anken behandles. Men jeg kan bare håpe at vi får et svar før OL, sier Wieschemann til Tass.

Røste: – Nedslående



Skipresident Erik Røste er avventende til hva dommen egentlig innebærer, men synes først og fremst at det er tungt for langrennssporten.

– Jeg har kun sett saken gjennom mediene i dag. Akkurat nå må vi først avvente en begrunnelse fra IOC – og jeg registrerer i tillegg at det er varslet en anke. Uansett så er det en trist og nedslående dag for internasjonal skisport – uansett hvordan dette ender, sier Røste på telefon til VG og legger til:

– Men så lenge det er varslet en anke så håper jeg jo at en endelig avgjørelse kommer så raskt som mulig. Det er det vi kan håpe og be om i den situasjonen vi er i nå.