Russernes dopkamp: Legkov er deprimert og har mistet fem kilo

RUKA (VG) IOC har utestengt Aleksandr Legkov (34) fra OL på livstid, og tatt fra ham gull- og sølvmedalje fra Sotsji-lekene. Det har ført til vekttap og depresjon ifølge treneren.

Torsdag ble det kjent at de russiske utøverne får delta i verdenscupen selv om de er utestengt fra OL neste år.



Torsdag kveld var russernes landslagstrener Marcus Kramer på lagledermøte ved langrennsstadion i Ruka. Han forteller om en tøff periode for Alexander Legkov.



– Det har vært en fryktelig tung tid for Legkov, og alle de andre. Men jeg synes Alexander har tatt det tyngst. Han har gått ned fem kilo, og sliter med motivasjonen, sier tyske Cramer til VG.

Den internasjonale olympiske komité har utestengt Legkov og en rekke russiske langrennsløpere fra OL for alltid, på bakgrunn av ting som er kommet frem gjennom etterforskning av russisk statsdoping.

Legkovs trener takker de norske løperne, hør hvorfor her:

Russland er svært irritert på avgjørelsen, og har anket den inn for CAS (idrettens internasjonale voldgiftsrett) i Lausanne.

– Det har vært et sjokk. Og det er vanskelig for ham å fokusere på trening etter avgjørelsen. Usikkerheten er også ille. De stadige spekulasjonene om hvor han og de andre løperne kan få starte, og i hvilke konkurranser, sier Markus Cramer.

– Du kjenner Legkov bedre ennde fleste. Hvordan ser han selv på sin egen fremtid?

– Det viktigste for hans egen fremtid er at han får beholde OL-gullet. Han venter spent på ankesaken i CAS, og at de gjør en grundig vurdering. Og for hans egen del håper jeg virkelig at han blir frikjent og beholder OL-tittelen, sier Cramer.

RUSSLANDS LANDSLAGSTRENER: Tyskeren Markus Cramer i prat med VGs journalist Bjørn Arne Johannessen i Ruka torsdag kveld. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Men hvordan klarer han seg som menneske, nå som han opplever dette?

– Jeg har kjent han i mane år, men jeg har aldri sett han så knust. Han har tapt vekt, og er ikke seg selv. Men, nå håper jeg at han kommer seg tilbake til et normal liv. Han gikk bra i Gällivare sist helg. Resultatet var ikke det viktigste. Men han går godt på ski, og forhåpentligvis kan laget hjelpe ham, sier Cramer.

Vil hjelpe dem videre



På spørsmål fra VG om Cramer står ved sine løpere, svarer han:

– Ja, jeg liker dem utrolig godt. Og jeg er tusen prosent sikker på at de er rene, og jeg vil hjelpe dem videre.

IOC-styret vil ta en avgjørelse om russiske utøvere overhodet skal få delta i Pyeongchang-lekene i Lausanne under en samling 5.–7. desember. Dette skal gjøres på grunnlag av funnene og anbefalingene fra en granskingskommisjon ledet av Samuel Schmid, tidligere president i Sveits.

Vanskelig situasjon



USAs Jessica Diggins er i følge ekspertene en av få som kan utfordre Marit Bjørgen om seieren på distanserenn denne sesongen. Hun syns det ser ut som om reglene rundt russernes sak forandrer seg hver dag.

– Det er viktig at sporten er ren, og at FIS, Wada og IOC jobber for å sikre at det er ren og rettferdig konkurranse. Vi som konkurrerer fortjener å vite at om de er rene så har vi en sjanse til å vinne, og at vi konkurrerer mot folk som trener hardt og ikke jukser, sier Diggins til VG dagen før verdenscupåpningen.

Johannes Høsflot Klæbo var eneste nordmann på den internasjonale pressekonferansen torsdag. Han fikk spørsmål om han er sikker på at russerne er rene.

– Det skal ikke jeg si. Men det er bra at vi får konkurrere på lik linje i morgen, så får vi se, sier Klæbo.

Han syns det er en vanskelig situasjon at russerne får verdenscup, men er utestengt fra OL.

– Jeg konkurrer mot dem som står på startstreken, sier Klæbo.

Minitouren i Kuusamo starter med sprint fredag, så er det 10/15 kilometer klassisk enkeltstart før det avsluttes med 10/15 kilometer jaktstart friteknikk søndag.