SOGNSVANN (VG) Kristian Bjune Sveen dro til Kina for å finne den neste Petter Northug blant utøvere totalt uten langrennsbakgrunn. Årsak? Om fem år skal en kineser bli topp åtte i OL på hjemmebane.

– Logikken i Kina er ganske enkel. De har lyst til å bli gode i langrenn, og hvilket land i verden er best i langrenn? Jo, det er Norge. Da må de ha en norsk trener, sier Sveen.

Tidligere i år lyste Norges Skiforbund ut en stilling som langrennstrener for Kinas største provins, Xinjiang. Provinsen har 25 millioner innbyggere, og er fem ganger større enn Norge i areal.

Jobben gikk til norske Kristian Bjune Sveen (26) fra Bodø. Han var på plass i Kina i mai, og på et besøk hjemme i Norge fem måneder senere forteller han VG om den nye hverdagen - som bærer preg av mangel på frihet og strenge rutiner. 26-åringen bor nemlig på inngjerdet område med 20 vakter, hvor kun én person snakker engelsk. Det er tolken.

– Det er mye mer ekstremt enn jeg trodde. Mye mer ekstremt, sier Sveen.

Utøverne han trener har null langrennserfaring. Målet er å få en utøver til å bli topp åtte i OL på hjemmebane i 2022.

– Jeg føler jo på et press. Kinesisk press er norsk press ganger 1000. Men jeg tror de vil lære seg å forstå hvor vanskelig det er å faktisk oppnå et slikt resultat. Hvis vi klarer å få noen utøvere til OL, bør vi være fornøyde. Jeg tror ikke jeg havner i noen arbeidsleir hvis det ikke blir topp åtte, forteller 26-åringen.

– Er målet om topp åtte i OL realistisk?

– I utgangspunktet er det vel egentlig ikke realistisk, men det er ingen som har prøvd dette før. Så vi får se.

Satsingen handler ikke kun om gode prestasjoner og suksess under OL på hjemmebane. Sveen er ansatt i SWIX Kina, som har ambisjoner om å selge klær. Hvis Kina får frem gode skiløpere, vil langrenn bli populært og alle må ha seg en skijakke. Da vil de etter all sannsynlighet kjøpe en skijakke fra SWIX.

– Så dette handler om penger?

– Det er business, ja.

Bor i bakvendtland

– Alt her er helt bakvendt. Alt du der hjemme tenker om kinesisk idrett, det stemmer. Det er på et nivå vi ikke klarer å forestille oss. Folk her tenker rett og slett annerledes.

Når Sveen skal beskrive kinesisk idrett bruker han eksempler som at tiåringer løper rundt i flokk på parkeringsplasser, om trenere som skriker til utøverne og trenere som kan slå utøvere.

– Heldigvis går det riktig vei. Man ser at det er den vestlige modellen det fokuseres på nå. Men de har en del tradisjoner som de sitter litt fast i, legger han til.

Hverdagen i Kina er også ekstrem i forhold til i Norge. Dagene til Sveen består av å stå opp, spise frokost i kantina, trene, ha fast undervisning, ny trening, middag i kantina og ny undervisning. Så legger han seg og gjør akkurat det samme neste dag. Alt skjer på et inngjerdet område, og han får sjelden gå ut.

– Ingen norsk utøver ville klart å være en del av laget vårt. Det handler om at vi bor på et innelåst område, og vi kommer oss ikke ut. Jeg tror de fleste ville fått brakkesjuke, sier Bjune Sveen.

– Hvorfor bor dere på et inngjerdet område?

– Det er sånn man gjør det i Kina. Det er en vanlig måte å organisere folket på for å få kontroll, og stammer fra Mao Zedongs måte å kontrollere folket på. Man lager samfunn innenfor for eksempel en fabrikk eller en skole. Sånn sett er idretten i Kina veldig isolert.

– Alt er tøft i starten, så blir man vant til det. Så det går helt fint, men jeg tror ikke så mange ville klart det. Jeg må passe på å ikke svartmale dette, for det er mye positivt også.

– Utøverne har enorm fremgang

På VGs spørsmål om han ser for seg å klare dette kjøret i hele fem år svarer Sveen kontant ja. Mye av grunnen til det er utøvergruppa han trener.

– Nå har laget begynt å komme på plass, og det er fantastiske utøvere. Og dette er en fantastisk mulighet som er helt enorm for dem.

Bakgrunnen er alt fra lik den bakgrunnen norske skiløpere har, ikke bare når det kommer til langrennserfaring. De kommer fra enkle kår, og noen må låne penger til bussen hjem. Dette bruker de som motivasjon, i håp om å sikre en bedre fremtid.

– Fremgangen har vært enorm. Det er fordelen med å være i Kina. De har en ekstrem disiplin og trener fantastisk bra, og nå går de faktisk habilt på rulleski. I starten var de dårligere enn alle som går her oppe på Sognsvann, og nå går de fra mange. Jeg tror det er en sjanse for at vi kan finne den neste Northug eller Bjørgen, men det er vanskelig på så kort tid, sier Sveen.

Tidligere har utøverne kun fått ordre, og Sveen mener derfor de kommer til å lære mye av å ha en norsk trener. Han jobber med å lære kineserne om hvorfor de trener, og hjelper utøverne med å sette mål. Dette gjør han ved å ha individuelle samtaler med utøverne - noe de aldri har opplevd tidligere.

– Jeg hadde for eksempel en gutt som kun har fått kjeft. Litt rebell-type. Han var livredd under den første individuelle samtalen, for han var sikker på at han skulle få kjeft. Da jeg skrøt av ham skjønte han ingenting, og ble veldig overrasket. Han la seg veldig motivert den kvelden.

Sveen forteller også at han håper noen av kineserne ikke nødvendigvis ikke ender opp som utøvere, men at de i fremtiden vil bli en del av det kinesiske skiforbundet.

– Vi har kreative fremføringer hver uke, slik at de lærer det også. Jeg håper noen av de ende opp med å bidra inn mot OL i 2022 på andre måter også.

