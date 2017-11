Legkov utestengt på livstid og fratatt OL-gull – russerne anker

Langrennsløperen Aleksandr Legkov (34) vant individuelt gull og stafettsølv i Sotsji-OL i 2014. Nå er han diskvalifisert på grunn av doping, men det russiske skiforbundet anker.

«FEIRET» OL-MEDALJE: Petter Northug la ut følgende bilde på Instagram Story da Legkov-nyheten ble kjent. Screenshot fra Petter Northugs Instagram Story-konto

Den internasjonale olympiske komité melder at Legkov nå er utestengt fra OL for alltid, på bakgrunn av beviser som er kommet frem gjennom etterforskning av russisk statsdoping.

Jevgenij Belov er også diskvalifisert fra Sotsji-OL, og begge langrennsutøverne er altså utestengt fra alle fremtidige OL. Nylig gikk skitoppen Tiger Shaw ut og sa at han ønsker å nekte Russland OL-deltagelse.

Det russiske skiforbundet har bestemt seg for å anke til CAS. De er allerede i gang med anken, heter det på hjemmesiden. Den russiske skipresidenten Jelena Välbe vil ikke uttale seg mer om saken.

– Vi er alle i sjokk. Vi forbereder nå dokument til CAS. Ut over det vil jeg ikke kommentere noe, sier Jelena Välbe til nyhetsbyrået Tass.

Men advokat Christof Wieschemann fyrer løs på sin hjemmeside:

– IOC dømmer dem uten bevis. Dette er en skandaløs dom. Avgjørelsen fortjener betegnelsen skandale. Det er en hån mot uttalelsen fra IOC-president Thomas Bach om at avgjørelsen må falle på sikre beviser, skriver Wieschemann.

– CAS var overbevist om at bevisene ikke holdt for å kunne fastslå individuell skyld. Dette har IOC satt til side, skriver Wieschemann.

Mer i vente



IOCs disiplinærutvalg varsler at det kommer flere avgjørelser i avholdte høringer i løpet av de kommende dagene, og at det vil bli avholdt flere høringer de kommende ukene.

Diskvalifikasjonen av Legkov og Belov er de første dopingdiskvalifikasjonene fra Sotsji-lekene som skjer uten at det foreligger positive dopingprøver. I stedet gjøres det på bakgrunn av beviser samlet inn av WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

– Hvis de fikk en slik dom, kan vi andre forvente samme dom, sier Maksim Vylegzjanin til Sport Ekspress. Han er også blant de seks som ble utestengt av FIS før VM i 2017.

Legkov har tidligere kommentert dopingbeskyldningene som rent tøv.

Samme dag

IOC innledet på grunnlag av McLaren-rapporten dopingsak mot 28 russere i desember i fjor. Flere russere ble suspendert og nektet deltagelse i OL. I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett (CAS), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november.

Samme dag kom IOC-avgjørelsen som setter dem utenfor.

GULLVINNER: Aleksandr Legkov poserer med gullmedaljen han vant på femmila i Sotsji i februar 2014. Foto: Charlie Riedel , AP

Legkov diskvalifiseres fra 50-kilometeren (som han vant), stafetten (der Russland tok sølv) og fra skiathlon (der han ble nummer 10). Russland fratas stafettsølvet.

Belov diskvalifiseres fra skiathlon (der han ble nummer 18) og 15 kilometer klassisk (der han ble nummer 25).

To norske bronse

Det internasjonale skiforbundet (FIS) oppfordres til å revidere resultatlistene for OL-øvelsene. Diskvalifikasjonen av Legkov på femmila, der Russland vant tredobbelt, kan medføre at Martin Johnsrud Sundby får OL-bronse.

På stafetten betyr diskvalifikasjonen av Russland fra sølvplass at Norges kvartett Eldar Rønning, Chris Jespersen, Sundby og Petter Northug får bronse.

Slik blir resultatlisten fra Sotsji-OL etter at Legkov er diskvalifisert for brudd på antidopingreglementet:

Menn, 50 km fri teknikk:

Gull: Maxim Vylegzjanin, Russland 1.46.55,9,

sølv: Ilja Tsjernousov, Russland 0.00,1 min. bak,

bronse: Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.00,3,

4) Sergej Dolidovitsj, Hviterussland 0.13,6, 5) Robin Duvillard, Frankrike 0.14,2, 6) Anders Södergren, Sverige 0.17,1, 7) Daniel Richardsson, Sverige 0.23,7, 8) Johan Olsson, Sverige 0.31,4, 9) Iivo Niskanen, Finland 0.31,6, 10) Roland Clara, Italia 0.32,7,

Øvrige norske: 17) Petter Northug 0.43,8, 20) Tord Asle Gjerdalen 0.47,6, 31) Chris Jespersen 2.25,4.

Russeren Aleksandr Legkov er diskvalifisert fra førsteplass.

4 x 10 km stafett menn (k-k-f-f):

Gull: Sverige 1.28.42,0 (Lars Nelson 23.16,5, Daniel Richardsson 22.59,6, Johan Olsson 21.00,4, Marcus Hellner 21.25,5),

sølv: Frankrike 0.31,9 min. bak (Jean-Marc Gaillard 23.26,1, Maurice Manificat 23.13,6, Robin Duvillard 20.55,4, Ivan Perrillat Boiteux 21.38,8),

bronse: Norge 1.09,7 (Eldar Rønning 23.42,8, Chris Jespersen 23.36,1, Martin Johnsrud Sundby 20.56,8, Petter Northug 21.36,0),

4) Italia 1.22,7 (Dietmar Nöckler 23.41,5, Giorgio Di Centa 23.16,3, Roland Clara 21.00,4, David Hofer 22.06,5), 5) Finland 1.46,4 (Sami Jauhojärvi 23.16,8, Iivo Niskanen 22.59,3, Lari Lehtonen 22.09,7, Matti Heikkinen 22.02,6), 6) Sveits 1.51,8, 7) Tsjekkia 1.54,8, 8) Tyskland 2.36,8, 9) Estland 4.10,6, 10) USA 4.33,1.

Russland med Dmitrij Japarov, Aleksandr Bessmertnykh, Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin er diskvalifisert fra 2.-plass.