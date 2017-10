Kowalczyk: Kanskje betyr det ikke så mye at Johaug ikke er med i OL

Justyna Kowalczyk (34) sier at hun tok CAS-dommen mot Therese Johaug (29) med stor ro.

I et intervju med den polske avisen Przeglad Sportowy, gjengitt av det russiske nettstedet sports.ru, svarer Justyna Kowalczyk slik når hun blir spurt om hvordan hun reagerer på at Johaug fikk en dom som gjør at hun ikke kan delta i OL til vinteren:

– Kanskje har ikke denne situasjonen så stor betydning som alle sier? Langrennssporten går sin gang, det er tre trinn på seierspallen. Det er slikt som skjer i idretten.

Les også: Bjørgen vurderer å ta sønnen ut av barnehagen før OL

– Men dette er spesielt fordi det gjelder verdens beste og på et helt spesielt tidspunkt, argumenterer den polske journalist?

– Det er sant, men både sponsorene og TV-kanalene er der fortsatt. Dette (Johaug-saken) er ikke en global sak, som Maria Sjarapova var , sier Justyna Kowalczyk.

Hennes trener gjennom 18 år, Aleksander Wierietelny, sa for et par måneder siden «ingen tror på forklaring hennes» om Johaug-saken.

– For meg var det ingen overraskelse at de forlenget straffen hennes, sa han til den finske avisen Ilta-Sanomat.

Johaug har hele tiden forklart at den positive dopingprøven hun avla høsten 2016, skyldtes at hun hadde fått en leppekrem fra landslage Fredrik Bendiksen - og at det senere viste seg at denne leppekremen inneholdt det forbudte stoffet clostebol.

Hallvard Flatland: – Norge bør boikotte OL

Den forklaringen har både Domsutvalget i Norges idrettsforbund og senere CAS lagt til grunn i sine dommer. Det samme gjorde Det internasjonale skiforbundet (FIS), som anket den norske dommen. Men det holdt ikke for Wierietelny.

– Jeg tror ikke i det hele tatt på det om leppekremen. Hun har funnet på det. Ingen tror på den forklaringen, sa Kowalczyk-treneren.

Den polske langrennsstjernen sier at hun er klar for sin 17. verdenscupsesong. Og er glad for at noe er varig - som at Marit Bjørgen all– tid er konkurrent.

Les også: Kowalczyks trener tviler på Johaugs forklaring

– For å være ærlig, så gleder jeg meg til å kjempe med henne igjen. Det er mye som endrer seg, men Marit er den samme sterke skiløperen.

Justyna Kowalczyk ble bare nummer 42 på 10 km klassisk i Lahti-VM, men satser nå på OL i Sør-Korea til vinteren.

– Hvis vi sammenligner med hvordan jeg har følt meg de siste fem årene, er formen bedre nå. Men det spørs jo også hvor gode mine konkurrenter er nå.

Kowalczyk trener nå også skøyting, men regner ikke med at hun kommer til å være med i individuelle fristil-renn.

– Men jeg er klar for teamsprint skøyting, sier hun til den polske avisen.

– Egentlig visste jeg ikke om jeg kom til å fortsette skikarrieren, men nå vil jeg gå 30 km i OL. Da håper jeg at formen skal være på topp.

Tremila i OL går denne gang i klassisk. Dermed ser Kowalczyk muligheten på kvinnenes lengste distanse.

– Men jeg vet ikke hvor jeg står. Det må vi se an de første verdenscuprennene før vi vet noe om. Men tradisjonelt pleier jeg jo ikke å gå spesielt fort i begynnelsen av sesongen.

Om konkurrentene sier den polske langrennsløperen:

– Alt er som før. Årene går og alle er på plass. Men trolig er det flere rivaler. Amerikanerne blir bedre, tilsynelatende også russerne.