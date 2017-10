Kalte Norge for råttent - ansatt av Sverige: - Driter i hva de synes

Bill Impola (27) legger skiene på hylla for å bli smører på det svenske langrennslandslaget.

Han tar med det den noe uvanlige overgangen fra å være skiløper på elitenivå til å bli smører - og det i sin beste alder. 27 år gamle Impola skal hjelpe de svenske landslagsutøverne i langrenn med å så gode ski som overhodet mulig frem mot Tour de Ski og OL i Sør-Korea.

Impola er ikke et ukjent navn for nordmenn som følger med på langrenn.

I 2015 bommet svensken på løypa med det resultat at Øystein «Pølsa» Pettersen vant.

Året etter var han blant de som kritiserte Norges langrennslandslag og deres bruk av astmamedisiner.

– Nordmennene har gått ut og sagt at de skal fortsette å bruke astmamedisin for å forebygge, men det er bare drittsnakk. Norge er et råttent land. Det finnes ikke noe positivt med det her, uttalte han den gang, ifølge svenske Expressen.

Impola angrer ikke på de uttalelsene nå.

– Sånn er jeg som person. Jeg sier hva jeg synes og tenker. Jeg sitter ikke og gjemmer meg bort, men deler av min kunnskap. Jeg har holdt på med ski i 12 år, og da kan jeg si hva jeg mener og tenker, sier han til samme avis nå.



– Du tror ikke det blir sure miner fra nordmennene?

– Nei, for faen. Alle sier hva de synes. Jeg bryr meg ikke om de sier noe om meg. Det driter jeg i. De får gjøre hva de vil. Det er bare idrett, og det er ikke slik at hele verden står og faller på det, svarer 27-åringen.

Smøresjef på det svenske landslaget, Urban Nilsson, ser ingen problemer med at hans nye rekruttering snakker fra levra.

– Vi har det ganske høyt under taket. Og det må man ha om man skal lykkes. Så får han stå for visse uttalelser selv, men det er passé. Nå ser vi fremover, sier han til den svenske avisen.