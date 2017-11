Aleksandr Legkov er fratatt medaljene sine fra Sotsji 2014 – og utestengt fra OL for alltid. Ishockeylegenden Vjatsjeslav Fetisov kaller dommen «en skam».

Fetisov er ingen hvem som helst. Han var en av de fem i verdens kanskje mest berømte ishockey-rekke, også kalt «The Big Red Machine».

– Dette er en skam, hvis de uten grunn har utestengt Legkov og Belov. Hvis de ikke er skyldige, så har de full rett til å forsvare seg i retten, sier Fetisov til nyhetsbyrået R-sport.

– Jeg håper at heller ikke internasjonale særforbund er interessert i å utestenge folk som er uskyldige, fortsetter den tidligere ishockeystjernen, som også har vært russisk sportsminister og fortsatt er politiker for Putins parti Forente Russland. Han er to ganger olympisk mester og syv ganger verdensmester.

DRØMME-FEMMER: KLM: første rekke fra v.: Sergej Makarov, Igor Larionov, Vladimir Krutov. Bak fra v: Aleksej Kasatonov og Vjatsjeslav Fetisov. Foto: Igor Utkin, RIA Novosti

– Det er alle muligheter til å forsvare sine rettigheter før OL, mener han.

De to skiløpernes advokat sa torsdag kveld til Tass at anken er sendt til CAS.

Det er mange sterke reaksjoner i Russland etter IOC-beslutningen onsdag. En av dem som uttaler seg sterkest, er skiløperen Sergej Turysjev:

– Uansett hva alle disse korrupte amerikanerne sier, så vet jeg, har alltid visst og vil vite at dere er rene, ærlige, sterkere idrettsutøvere. Stå på, jeg støtter dere, skriver Turysjev på Facebook.

– Jeg tror oppriktig at det i CAS sitter uavhengige dommere som vil ta en riktig beslutning.

I russiske media mener flere at det er en politisk avgjørelse av IOC. Blant dem er den tidligere landslagstreneren Valerij Gazzajev, som nå er politiker i parlamentet.

– Legkov og Belov er dømt på grunnlag av noen riper på prøveglassene. Dette er diskriminering av russiske idrettsutøvere, sier han til Tass.

Gazzajev mener det er et politisk engasjement blant «enkelte ledende tjenestemenn i IOC». Han hevder at saken har sammenheng med de amerikanske sanksjonene mot Russland.

– Dette går langt ut over det som kommer fram i WADA-rapporten og er mot Thomas Bachs uttalelser at dom må avsies på grunnlag av bevis, mener Gazzajev.

Den siste McLaren-rapporten kom i desember 2016. Der ble det hevdet at mer enn 1000 russiske utøvere har vært involvert i dopingsystemet som det russiske sportsministeriet har administrert. IOC satte ned to kommisjoner for å vurdere doping-påstandene mot Russland. Onsdag kom altså dommene mot Legkov og Belov.

En annen tidligere idrettsstjerne, som nå er politiker, Dmitrij Nosov, raser etter IOC-dommen:

– Dette er igjen et skittent politisk spill.

Og han har følgende råd til Aleksandr Legkov:

– Ha medaljen rundt halsen eller heng den på veggen. Dette er vår olympiske mester, dette er vår medalje.

Legkov må ganske sikkert betale tilbake sin bonuser til sitt skimerke og andre utstyrsleverandører. Derimot er det uklart om han må betale andre bonuser. Han fikk til sammen over tre millioner kroner i penger og en bil fra den russiske staten, fra presidenten og fra fylket sitt, skriver Sport Ekspress.