Heidi Wengs kleskolleksjon stoppet – forhandler med Norges Skiforbund

Her poserer Heidi Weng (26) i sin nye kleskolleksjon. Målet var at den skulle være i butikkene nå. Så ble Norges Skiforbund klar over planene.

Etter over et halvt år med samtaler med markedsavdelingen i Norges Skiforbund (NSF) er det nå klart at Weng-kolleksjonen – som for øvrig skulle bestå av urbane moteklær – aldri når butikkene i 2017.

– Det er en sak mellom Norges Skiforbund og Heidi. Det er ikke korrekt at vi har stoppet en kolleksjon, men vi har diskutert hvilke muligheter som finnes for hennes kolleksjon. Vi har markedsavtaler og et omfattende reglement å forholde oss til, sier markeds- og administrasjonssjef i NSF, Espen Bjervig, til VG – på spørsmål om det blir riktig å anta at kolleksjonen er stoppet.

Strengt regelverk



KLESDUO: Ola Mæle (venstre) hjelper Heidi Weng med å ta på en jakke underveis i fotoshooten i et lokale i Oslo i mars 2017. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Skiløperne i Norge er underlagt et strengt regime når det kommer til bekledning. Blant annet forsøkte Petter Northug tilbake i 2015 å lage en egen kolleksjon i sitt eget navn under merket Swix. Det fikk han streng beskjed om at var uaktuelt. Etter en lengre krangel i offentligheten bestemte Northug seg for å skrive en egen avtale med Dæhlie-merket, og saken var ute av verden.

Merkevaren Dæhlie eies av Active Brands, som er skiforbundets hovedsponsor. Merket leverer trenings- og konkurransebekledning til de norske landslagsutøvere i langrenn.

Heidi Weng har på sin side forsøkt å skape sitt helt eget merke. Akkurat som Therese Johaug har gjort før henne. Bjervig hevder Active Brands ikke er noen part i denne saken. Likevel har ikke Weng gjennomført klesdrømmen slik hun planla i år.

– Forsinket



Forretningsmannen Ola Mæle er sammen med Wengs pappa, Ole Morten, de to som står bak ideen om et eget klesmerke kalt Weng Fashion.

Mæle, som har bygget opp en rekke kleskjeder og forretninger vil ikke være med på at kolleksjonen er stoppet. Han mener det er en forskjell på om klærne faktisk hadde blitt lansert og deretter trukket – og det som er situasjonen i dag.

– Men vi har ventet til vi er klare med en avtale med skiforbundet. Det er jo en løperavtale og i den ligger det forpliktelser, men også rettigheter og muligheter. Jeg vil ikke si den er stoppet. Heller forsinket fordi det har tatt lang tid, sier Mæle til VG.

Moteklær



STOLT: Ola Mæle ser et stort potensial i Heidi Weng og kolleksjonen de skal lage sammen, her fra fotoshooten i Oslo for syv måneder siden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Vi må skru tiden tilbake til en marsdag i år for å forstå denne saken enda bedre. Snøen hadde så smått begynt å smelte i hovedstaden. Minitouren i Canada, som avsluttet sist sesong, er over. Weng blir nummer to bak Marit Bjørgen i tour-sammendraget, men vinner verdenscupen sammenlagt.

Hun tar seg dermed tid til å stille til en lang dag i et fotostudio i Oslo etter å ha kommet hjem fra Norge. Video fra denne dagen kan du se i toppen av saken. Weng skal ta bilder i forbindelse med klessatsingen sin. Ola Mæle har et kobbel av profesjonelle folk som fotograferer og steller med skistjernen.

Mæle har tro på dette prosjektet. Mange norske idrettsstjerner har forsøkt og holder fortsatt på med å produsere klær under egne merkenavn, men Wengs «internasjonale etternavn», hennes «gode utseende» og at hun er «en hundre prosent ærlig jente» gjør at hun har alle ting som skal til for å slå an hos norske konsumenter av denne kleskategorien, mener Mæle.

POSERER: Heidi Weng gjør seg klar for nok en seanse foran kameraet til fotografen i et studio i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Planen er å lansere høsten 2017. I 2018 skal de forsøke å nå markeder utenfor Norges landegrenser. At Weng har tenkt å lage moteklær er nettopp trumfkortet her. Det er en produktkategori som ikke konkurrerer med Active Brands' sportstøy.

Et knippe utøvere som har og fortsatt satser på klær: Therese Johaug (langrenn, olympisk- og verdensmester): Startet med hansker og votter. I november 2014 kunne VG melde at hun hadde solgt for 100 millioner kroner. Deretter utvidet Johaug kolleksjonen til å omfatte langt flere produktkategorier innen sportstøy. Kari Traa (kulekjører, olympisk mester): Tallene fra Traas klesvirksomhet varierer. Omsetningen skjøt fart etter første året, og ifølge E24 omsatte hun for 45 millioner kroner i 2009. Selv lenge etter at hun har lagt opp er produktene til Traa å finne i butikkene. Vegard Ulvang (langrenn, olympisk- og verdensmester): Startet for over 20 år siden med de såkalte Ulvang-sokkene. Ble en braksuksess og han solgte sammen med forretningspartneren ullsuksessen til Swix for en sum opp mot 50 millioner kroner. Olaf Tufte (roing, olympisk mester): Startet med superundertøy og ullklær. Nå har roeren langt flere produkter som han selger. Tufte Wear kunne i hvert fall fortelle VG at folket hadde hekta på blant annet boksershortsen hans. I 2015 hadde selskapet en omsetning på 39 millioner kroner.

Det tar ikke lang tid mellom besøket i fotostudioet før nyheten skal på trykk. VG tar den gangen kontakt med Norges Skiforbund og medieansvarlig i langrenn, Gro Eide, og informerer om saken og ønsker en kommentar.

Omfattende reglement



Så skjer det ting i kulissene. Kontrameldingen kommer nemlig kjapt fra Weng-leiren. De har ikke informert forbundet om planene. Deretter står saken helt stille i lang tid, men partene melder at det er «dialog». Etter det VG forstår er det manglende klarhet i hva slags produktkategori tøyet faller innunder som er problemet.

Ingen vil si at planene er stoppet. Men nå som kalenderen viser månedsskiftet oktober/november, er noe annet vanskelig å forstå.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at vi har hatt flere konstruktive og gode møter med Heidi og de rundt henne. Det har vært god dialog hele veien, sier Espen Bjervig til VG – på spørsmål om hvordan han har opplevd prosessen siden mars måned.

– Da VG først kontaktet skiforbundet etter å ha møtt Weng på fotoshoot, så endret tonen seg fra begge parter. Hvordan opplevde du det?

– Det jeg kan si er at vi har samarbeidspartnere og et omfattende reglement å forholde oss til. Det er den løypa der vi har brukt de siste månedene på å gå opp, for å finne ut hva som er greit og hvordan Heidi ønsker å produsere sine klær.

I dag sier Ola Mæle at Weng-leiren har en god dialog med skiforbundet. De har nå fått en felles forståelse for hvordan dette skal håndteres.

– Prosessen er noe forsinket, men vi regner med å komme på banen i løpet av kort tid, sier han, og påpeker at han håper klærne er i butikken i løpet av 2018.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Heidi Weng via Gro Eide i Norges Skiforbund, men hadde ikke fått svar mandag kveld.