Frustrert Tønseth sliter etter skrekk-fallet: Vet ikke når hodepinen slipper

Didrik Tønseth (26) klarer ikke gjennomføre ordentlige harde treningsøkter på grunn av hjernerystelsen han pådro seg for halvannen måned siden. Det spøker for en drømmereprise av fjorårets langrennsåpning.

– Det går bedre, men jeg sliter med å gå de tøffeste intervallene. Da får jeg vondt i hodet. Jeg må balansere treningen for å unngå hodepine, sier Byåsen-løperen til VG.

Kan ikke trene tøft



Han skulle egentlig vært på plass i Val Senales nå. Norges landslag – både kvinner og menn – er samlet i Italia for den siste høydesamlingen før sesongen braker løs.

Men Tønseth, som responderer godt på høydetrening, kan rett og slett ikke ta sjansen på å reise ned. Forrige høydesamling i Livigno gikk det nemlig galt på rulleski. Han fikk en stein inn i hjulet sitt og gikk ordentlig på trynet. Resultatet ble hjernerystelse.

– Jeg får trøbbel når jeg trener tøft eller løfter tungt. Når det blir så mye «trykk» i kroppen så får jeg hodepine. Det er frustrerende. Det er bare å gjøre det man kan gjøre, så får man håpe det bedrer seg snart, sier han.

Les også: Northug er allerede vraket til OL-ankeretappen

Beito kommer fort



Han har forsøkt å spørre fagfolk om hva slags utsikter han har i nær fremtid, men får ingen konkrete svar. I midten av november er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen, hvor han i fjor vant både 15 kilometer fri teknikk og klassisk.

– Er du satt kraftig tilbake?

– Jeg har mistet tre uker med trening. Og så har jeg fått gjort en del roligere trening og kontrollerte intervaller. Jeg har gjort en grei jobb. Jeg har brukbart grunnlag fra før, så jeg berger meg nok på det. Men jeg skulle gjerne hatt mer hurtighet og knallharde intervaller uten å få trøbbel. Man må gå med håndbrekket på hele tiden. Det er noen uker til Beito, men det kommer fort.

Les også: Bjørgen vurderer å ta sønnen ut av barnehagen før OL

Lav selvtillit



VG har tidligere omtalt hvor tøff konkurransen er for å bli tatt ut til OL i februar. Med strammere norske kvoter er det også blitt en kamp å kvalifisere seg for verdenscuptroppene før jul.

– Det gjør det vel ikke enklere å tenke på det?

– Jeg går ikke inn i sesongen full av selvtillit, nei. Det er vanskelig å si hvor man står. Jeg hadde håpet å få med meg høyden, men nå blir det enda en ny plan. Dette er plan C. Kanskje må det en plan D til også, men den har jeg ikke ennå, sier Tønseth.

Tønseth er opptatt av å ikke presse på for hardt likevel.

– Det er trøblete når det nærmer seg sesong. Du må egentlig begynne å ta i en del. Jeg får gjort noen hardøkter – både rulleski og løping. Men jeg mangler det siste hardkjøret som pleier å være i denne perioden.

Les også: Sundby måtte isoleres fra resten av laget

Reddet av hjelmen

Da Tønseth gikk i bakken under rulleski-økta for godt over en måned siden, så sprakk baksiden av hjelmen. Han sier den tok en «bra støyt». «Det hadde gått ille», melder Byåsen-løperen, på spørsmål om hva som kunne skjedd uten beskyttelse på hodet.

– Det var et så rent og hardt treff på hodet. Jeg husker bare at jeg var helt ør da jeg kom til meg selv etter fallet. Jeg hadde satt hjelmen godt på. Ingen løse reimer. Det berget meg jo.

Nå vurderer han å reise til et sted hvor det er snø. Han håper et slikt underlag vil hjelpe på. Det står trolig mellom Bruksvallarna i Sverige og Sjusjøen her i Norge. Om drøye tre uker stiller han til start på Beitostølen – og håper hodepinen har gitt seg.