Krogh trenger krisegrep

Kommentar Sjefene i skiforbundet skal ha mye ære for hvordan den nye skikongen blir forvaltet. Men har valgene rundt Finn-Hågen Krogh vært like kloke?

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Kontrastene kunne ikke vært stort større mellom sesongstarten til Johannes Høsflot Klæbo og utøveren som ble folkehelt etter stafetten i Lahti-VM.

Førstnevnte tar langrenn til et nytt nivå, er en konstant «klype seg i armen-leverandør» - og har et potensial til totaldominans i nasjonalsporten i evigheter fremover.

En av grunnene til at «prosjekt Klæbo» overgår det selv de mest optimistiske kunne drømme om, er at gutten får herdet fysikken gradvis.

I et godt samarbeid mellom skiforbundet og morfar, er han i kronisk utvikling, som del av en fornuftig plan.

Derfor viser det seg hvor smart det var å avvise Johannes Høsflot Klæbos ønske om å bli med på allroundlandslaget allerede denne sesongen, og la ham holde seg til sprintleiren noe mindre brutale regime.

Hadde han brukt oppkjøringen til å prøve å henge med på Martin Johnsrud Sundbys ekstreme treningsiver, er faren stor for at det ville blitt for tøft for tidlig.

For Finn-Hågen Krogh har en vanskelig sesongstart utviklet seg til en ren krise. Tallene 19, 5, 30, 21, 13, 44, 49, 47 og 27 viser at noe må gjøres, og det raskt, dersom Krogh skal bli å regne med i PyeongChang.

Nå setter han selv fingeren på verkebyllen, og stiller det nødvendige spørsmålet: Er han trent i senk?



Før sesongen gikk Krogh fra sprintlandslaget til allroundlandslaget, og har med det gått betydelig opp i treningsmengde. Det virker det rett og slett som kroppen hans ikke har tålt.

Det er en evig balansegang å finne punktet for optimal treningsmengde i en gruppe, og det er ingen grunn til å halshugge ledelsen dersom det viser seg at pushingen mot grenseland også får noen uheldige utslag. Men det er likevel et spørsmål om man er flinke nok til å ta individuelle hensyn i et kollektivt miljø, for eksempel om utøvere ofte nok står over økter når kroppen sender signaler om at det trengs.

For Finn-Hågen Kroghs del ser det nå tvingende nødvendig ut å foreta forandringer.

Det er slett ikke sikkert det lykkes .

Men det er ingen grunn til å la være å prøve.

Krogh har hatt suksess tidligere med lavere treningstimetall, og skal han ha noen mulighet til å lykkes i OL, må sprut og overskudd gjenopprettes. Da er det nok en plan å droppe Tour de Ski, trene kontrollert og gå for å sikre OL-billetten i NM.

Selv beskriver han hverdagen akkurat nå som at han «går i en lapskaus hele tiden».

Da er det på tide å sette den lapskaustallerkenen i oppvaskmaskinen, og finne frem en noe annerledes meny de neste ukene.

Da bør mer hvile være en hovedingrediens i en revidert og mer individualisert OL-rett.

Det er slett ikke for sent å få Finn-Hågen Krogh dit vi vil ha ham i Sør-Korea. Men klokken tikker.