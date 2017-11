Klæbo tror ikke Northug ble skremt av maktdemonstrasjon

KUUSAMO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) viste konkurrentene ryggen fra start, men han tror ikke Petter Northug (31) ble skremt av maktdemonstrasjonen i Finland i dag.

Klæbo klinket til fra første stavtak i finalen.

Han viste resten av finalefeltet ryggen, og ga Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli, Federico Pellegrino, Ristomatti Hakola og Calle Halfvarsson en umulig finaleoppgave i jakten på ham.

– Jeg ble litt sjokkert selv egentlig. Jeg hadde en plan om å gå ut i tet og kontrollere. Så kommer jeg i bunnen der og får høre at jeg leder med to sekunder, så ble jeg sjokkert, sier Klæbo om utklassingen til VG.

Og da var det bare en ting å gjøre for 21-åringen fra Trondheim.

– Da tenkte jeg bare at nå får det briste eller bære. Da gikk jeg til det jeg var kar om, sier Klæbo.

– Sjokkert over egen form eller over at det funker å gå på denne måten?

– Over at det ble såpass stor luke. Jeg hadde ikke trodd det. Også hadde jeg helt ville ski i dag, legger Klæbo til.

Om Klæbo: Den fødte vinnerskalle

Sammenlignet med Northugs gjennombrudd

I den siste stigningen var han halvveis opp i bakken før de resterende fem i det hele tatt rakk å starte på den.

– Det er utklassing. Han driver med noe helt annet enn resten, sier NRKs Jann Post.

– Da Northug kom med rykket sitt og spurten sin på starten av 2000-tallet, fikk verden sjokk. Nå får de et nytt sjokk, kommenterer Post om Klæbos oppvisning.

Northug gikk som kjent Norgescup fredag. VG spør om Klæbo tror Northug hadde hengt på ham i sprintfinalen i Kuusamo.

– Det er vanskelig å si. Det får vi aldri vite, svarer Klæbo.

– Tror du Northug ble livredd av det han sa av deg i dag?



– Nei, svarer Klæbo kjapt og kort.

Iversen: – Han ødelegger sporten

VG snakket med Emil Iversen like etter Klæbos målgang.

– Det er sykt. Han ødelegger sporten, tror jeg, gliser Iversen, som legger til at han ikke var overrasket over sin lagkamerat.

Sprinttrener Arild Monsen kunne ikke komme på å ha sett lignende sprintløp tidligere.

– Jeg kan ikke komme på det i farten. Ikke sånn «grusing» som det der. Det kom overraskende. Taktikken i dag var å holde teten, være fremme og få et eget spor i spesielt den siste bakken, sier sprinttrener Arild Monsen til VG.

Og kanskje var det en OL-test Klæbo gjennomførte i sprintløypa. For Kuusamo-løypa er svært lik den hvor det skal kjempes om OL-gull i Sør-Korea i februar.

Seieren gjør at Høsflot Klæbo har fire seire og ni pallplasser i løpet av sin korte karriere i verdenscupen.

Pål Golberg sikret seg andreplassen og leverte dermed en god søknad om å få god OL-sprinten. Men han kunne ikke gjøre annet enn å riste på hodet i retning 21 år gamle Klæbo etter målpassering.

– Det er jo litt moro å være med og se på. Det har i hvert fall ikke vært vanlig at folk gjør sånt i sprint. Så det er morsomt at noen tør og klarer det, sier en smilende Golberg til NRK.

Svenske Calle Halfvarsson ble nummer tre. Sondre Turvoll Fossli ble nummer seks.

Sterk hele dagen

Allerede i det første kvartfinale-heatet viste Klæbo og Golberg styrke, da de styrte heatet som de ville og sikret dobbelt norsk.

Også Sondre Turvoll Fossli og Emil Iversen gikk videre. Fossli gikk deretter videre etter en sterk semifinale, mens Iversen røk ut i Klæbos semifinaleheat.

Eirik Brandsdal, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh røk ut i kvartfinalen.

