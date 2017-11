Klæbo leker med røkla

Kommentar Johannes Høsflot Klæbo (21) imponerer på så mange plan at det er vanskelig å trekke frem hva som er aller best ved langrennssportens nye gullgutt.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Uvirkelig nok er det bare ett år siden unggutten slo gjennom med et brak på Beitostølen, og raskt viste at den prestasjonen var alt annet enn et blaff.

Nå er vi der at Høsflot Klæbo rett og slett leker med konkurrentene i sprint, og han gjør det på et så utrolig kult vis:

• Han er utforskende og uforutsigbar. Det så vi da han overrasket alle i sprintfinalen, med et løpsopplegg der han rykket mye tidligere enn noen hadde trodd. Var han for overmodig? Neida, Klæbo kunne bukkende skli inn til en suveren seier.

• Han fortsetter med å drive teknisk nyvinning, og fant i finalen frem hybriden mellom løping og langrenn igjen, som gir ham et skikkelig ekstra våpen når det gjelder.

• Han er kul og kald i knollen, og som sprinttrener Arild Monsen erkjente, er det noe lettere «northugsk» over ham både på og utenfor skisporet.

• Han har for lengst kommet over skuffelsen over å ikke være på allroundlaget, og har forstått at det klokt å herde kroppen langsomt i treningsopplegget.

Denne vinteren blir Johannes Høsflot Klæbo et kjempekort på sprintene i OL, men han kan fort hevde seg også på distanse.

Og gitt at han bare er i starten av det som kan bli en helt legendarisk karriere, er det egentlig bare fantasien som setter grenser for hvor mye glede vi kan få av trønderen, som også mentalt virker å ha akkurat det som trengs.

Hva sier det som har skjedd så langt på Beitostølen oss ellers, da?

Det har ikke akkurat vært oddsbomber øverst på pallen.

Marit Bjørgen er akkurat så suveren som antatt. Det er himla imponerende av henne - igjen - samtidig som det er litt synd for spenningens del at de nest beste ikke evner å nærme seg henne.



Martin Johnsrud Sundby ser ut til å være i rute, foran sesongen der han for alt i verden vil sikre seg det invididuelle mesterskapsgullet han mangler.

Maiken Caspersen Falla er også akkurat der hun skal være som sprintdronning, og var like suveren som Klæbo var på herresiden. Dessuten var det gledelig å se hvor kjapp Astrid Uhrenholdt Jacobsen plutselig var fra start i finalen, før det ble altfor tøft å følge Falla.

Så er det litt morsomt når det melder seg på noen ganske ukjente kort også, da, som da Kasper Stadaas sikret seg plassen bak Klæbo.

Summa summarum: Sesongen er skikkelig godt i gang - og flere godbiter er i vente.

Én av dem er å endelig få svar på om Petter Northug vil melde seg på. Gjør han ikke det, er det uansett en trønder som blir en snakkis i de norske langrennshjem gjennom vinteren.