Johaug burde tatt advokatregningen selv

Kommentar Skattelistene viser tydelig hvorfor det trengs behovsprøving av advokathjelp i dopingsaker: Therese Johaugs registrerte formue kryper mot 50 millioner kroner.

I en ellers vond tid, der dopingsuspensjonen preger hverdagen, kan skiløperen fra Dalsbygda glede seg over at pengene tårner seg opp.

Nå er det sjelden sånn at skattetallene gir et fullstendig bilde, men de tallene som nå er kjent, underbygger ytterligere hvor usedvanlig godt økonomisk stilt Johaug er:

Formuen er på 48 633 671 kroner, og den skattbare inntekten var på 3,1 millioner kroner i 2016.

En av grunnene til at hun sitter så godt i det, er inntekter fra kleskolleksjon som lyder hennes navn, og som er en del av Active Brands-paraplyen, selskapet som er svært tett på Norges Skiforbund.

Til tross for en formue på dette nivået, får hun altså dekket advokatkostnadene sine til behandlingen av dopingsaken i NIFs domsutvalg og idrettens voldgiftsrett (CAS).

Vi vet ennå ikke hva sluttregningen for dette blir, men det er ikke vekslepenger skiforbundet og idrettsforbundet skal fordele seg imellom på et eller annet vis. Samtidig ser vi at økonomi er blitt brukt som grunn til å ikke sende skiløpere utenlands, og NIF-økonomien er av flere grunner blitt riktig så anstrengt.

Et eller annet sted er det noe som skurrer skikkelig ved at styrtrike stjerner skal få idrettsfellesskapet til å finansiere juridisk hjelp. Og denne uken ble det klart at idrettsstyret vil utrede om de skal innføre behovsprøving som prinsipp for den andelen NIF refunderer.

I et godt og gjennomtenkt resonnement redegjorde visepresident Kristin Kloster Aasen for hva som må være hensikten med å yte bistand – det handler om hva som er rimelig og nødvendig for å ivareta rettssikkerheten.

Slik sett er det all grunn til at utøvere uten særlige midler bør få dekket juridisk hjelp. Ingen skal få ødelagt muligheten til å få et forsvarlig forsvar av at de ikke har råd. En eventuell endring vil jo ikke få tilbakevirkende kraft, og fasiten blir at en multimillionær som Therese Johaug får forsvaret sitt dekket.

Hvor rimelig er egentlig det?

Et av argumentene som er blitt brukt for å punge ut for henne, er som kjent at hun «stolte på legen» og fikk kremen av forbundets representant.

Det begrunnelsen er tynn, og det av flere grunner:

· Både regelverket og dommen er krystallklart på at utøveren har ansvaret for det man får i sin egen kropp, og det er ikke anledning til å skyve dette ansvaret over på andre. Det er Therese Johaug, og ingen andre, som til syvende og sist har det juridiske ansvaret for at hun fikk i seg et anabolt steroid, og da er det høyst tvilsomt at hennes advokatutgifter skal ramme øvrig idrettsaktivitet.

· Dersom skiforbundet virkelig mener at denne saken er deres ansvar i en slik grad at det er berettiget å betale millioner på vegne av dem som er dømt, blir det jo ytterligere påfallende at ikke en eneste leder har tatt ansvar ved å gå av.

Nå påfører satsingen utenom landslaget selvsagt Johaug også en rekke kostnader, men det poienget har strengt tatt begrenset relevans for rimelighetsvurderingen av å dekke advokatene hennes.

Ligningstallene, som ble lagt frem i dag, viser at det er langt flere enn Therese Johaug som har til salt i maten: Alexander Kristoff, Magnus Carlsen, Marit Bjørgen, Patrick Thoresen, Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby er blant andre som sitter godt i det.

Men dette er unntakene – den jevne idrettsutøver blir ikke styrtrik av det de holder på med. Og det er de uten fet bankkonto som trenger et sikkerhetsnett dersom de skulle oppleve det verste som kan skje en utøver; en dopingsak.

Støtten burde være der for sliterne.

Ikke for en med 50 millioner på bok.