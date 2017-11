Johaug-advokat fikk avvist timeliste

Advokat Christian B. Hjort ba Norges Idrettsforbund betale for 270 timers arbeid i forbindelse med dopingsaken til Therese Johaug. Kravet ble avvist.

Domsutvalget til Norges Idrettsforbund gikk bare med på å dekke 190 timers arbeid i forbindelse med Johaug-saken, i perioden oktober 2016 til januar 2017.

– Man skal dekke såkalt «nødvendig og rimelig arbeid». Årsaken til at vi gjorde en nokså vesentlig reduksjon her, er at faktum i saken var avklart veldig tidlig. Antidoping Norge og Johaug sin side så likt på faktum, så det var ikke nødvendig å grave mye i det, sier leder i domsutvalget, Ivar Sølberg, til VG.

Johaug-leiren anket avgjørelsen inn for appellutvalget i idrettsforbundet. Men der støttet man det opprinnelige vedtaket om å avvise refusjon av 80 av totalt 270 arbeidstimer. Forskjellen utgjør rundt 85.000 kroner.

I avgjørelsen til domsutvalget heter det at «270 timer arbeid fra 7. oktober 2016 til slutten av januar 2017 (om lag 16 uker ) tilsvarer at en advokat i gjennomsnitt arbeider henimot 3,5 timer hver eneste dag, fem dager pr uke, i denne perioden. Med hensyn til de tema som det var nødvendig å forberede seg på i tilknytning til behandlingen i Domsutvalget, finner utvalget at rimelige og nødvendige utgifter fastsettes til 190 000 kroner eks. mva».

I tillegg aksepterte domsutvalget først refusjon av 25.000 kroner brukt på ekspertvitnet Jo Klaveness fra «Drug Discovery Laboratory AS» i Oslo. Han hadde fakturert 20 timer etter å ha utarbeidet en rapport før han vitnet i den norske «Johaug-rettssaken» i Norge i januar.

Advokat: Ikke helt uvanlig

NIF klaget imidlertid på avgjørelsen, siden Klaveness ikke var innkalt som vitne av domsinstansen. I appellutvalget fikk idrettsforbundet aksept for dette, slik at utgiften må betales av andre.

Norges skiforbund har lovet å plukke opp advokatregningen til Therese Johaug i etterkant av dommen på 18 måneders utestengelse for bruk av stoffet clostebol i fjor.

Advokat Christian B. Hjort kommer ikke til å fakturere skiforbundet de 80 timene som NIF har avvist.

– Det er ikke helt uvanlig at retten foretar et skjønn over hva den mener kan belastes, og at det avviker noe fra hva advokaten gjør gjeldende. Vi har forsøkt å foreta et beste skjønn på hvilke deler av den totale tidsbruk som vi mener kunne knyttes direkte til forberedelser og gjennomføring av forhandlingene i domsutvalget. Vi tok da bort et betydelig antall timer til pressehåndtering og slikt. Domsutvalget og appellutvalget gjorde ytterligere en avkortning, sier Hjort til VG.

I den opprinnelige søknaden la han til grunn at han hadde jobbet 594 timer for Johaug i den aktuelle perioden. Advokaten trakk imidlertid fra 324 timer som ikke var direkte knyttet opp mot dopinghøringen på Ullevaal stadion.

– Hva tenker du om at de har tatt ut ytterliggere 80 timer?

– Vi foretok et skjønn. At de var uenige er noe vi bare må ta til etterretning, sier forsvareren.

Uklar totalkostnad for skiforbundet

Perioden det er snakk om, går fra Johaug-saken eksploderte i oktober 2016 og frem til domsutvalget holdt muntlig høring på Ullevaal stadion i januar 2017. Arbeidet Hjort utførte etter dette, frem mot behandling i CAS i juni, må etter alle solemerker dekkes av skiforbundet.

Selv om mange advokater har en langt høyere timepris, benytter idrettsforbundet seg av samme timesats som offentlig oppnevnte forsvarere i vanlig strafferett. Det betyr at man refunderer rundt 1000 kroner timen.

At domsutvalget avkorter krav fra advokater i dopingsaker på denne måten, er ikke unikt. Ifølge Ivar Sølberg skjer det i rundt halvparten av sakene de behandler.

Hvor mye dopingsaken til Therese Johaug kommer til å koste Norges skiforbund, er fortsatt ikke klart. Årsaken er at regningen fra idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits ikke har ankommet Norge ennå.

I tillegg til utgiftene til Hjort og CAS, kommer også en regning fra den engelske stjerneadvokaten Mike Morgan og hans hjelpere.