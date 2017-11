Northug «mektig imponert» over Klæbo-oppvisning

Når Petter Northug (31) starter prologen på klassisksprinten på Gålå lørdag, gjør han det inspirert av ti år yngre Johannes Høsflot Klæbo (21).

Northug-trener Stig Rune Kveen forteller at teamet fikk med seg Klæbos lekestue i Finland etter Northugs 17. plass i Norgescupen.

– Både Petter og vi andre ble mektig imponert. Det var meget solid, sier Kveen.

– Han blir inspirert før morgendagen?

– Ja, og jeg tror de fleste som så hvor fort han gikk ble inspirert av det han leverte, uttaler Kveen.

Tross et løp som nesten sjokkerte ham selv på fredagens sprint: Johannes Høsflot Klæbo hadde ingen tro på at han sendte noe skremmeskudd fra Finland i retning Gålå-lokaliserte Petter Northug.

– Overbevisende



Men 31 år gamle Northug hadde fått med seg Klæbos superløp – og ble imponert over det han så. Også Northugs gamle kompis, Hallgeir Martin Lundemo, likte det han så av 21-åringen.

– Det var meget overbevisende. Han hadde gode ski og gikk strålende. Vi har sett sånne løp med Petter før i årene. Det var litt som å se det igjen. Klæbo er ikke redd for å satse, så får vi se om han klarer å holde formen etter jul, ikke minst. Det er da de beste kommer, sier Lundemo.

Verdenscupåpningen i Finland ble nesten ikke spennende da Byåsen-løperen gikk ut i skremmende fart fra start. Over målstreken var Klæbo ikke engang truet.

– Klæbos løp i dag var et toppløp, men konkurrentene var ikke helt «der oppe», sier Lundemo.

– Kan han bli like bra som Northug har vært også i distanserenn?

– Helt klart. Vi får en pekepinn allerede på 15 kilometeren i morgen. Klarer han å holde farten i enkeltrenn og fellesstarten blir han nesten umulig å gå ifra, for han viste i dag sin store kapasitet, svarer Lundemo.

Klæbo upåvirket av Northug-bråk

Rått sprintløp



Kommentator i Adresseavisen, Kjetil Kroksæter, synes Klæbos opptreden var imponerende.

– Jeg kan ikke huske å ha sett ett så rått sprintløp noensinne. Konkurransen er aldri så skarp i starten av sesongen. Det er mange som bare er i en oppbyggingsfase. Det hører med i vurderingen, men det var helt rått, sier Kroksæter.

– Er det en fare for at han er for tidlig i form?

– Det spørsmålet melder seg. Jeg har ingen mulighet til å vurdere det. Det blir en krevende oppgave hva han skal gjøre av konkurranser og trening framover. Han er i en posisjon der han kan være en potensiell vinner av Tour de Ski, OL og verdenscupen. Men han må prioritere, svarer Kroksæter, som kritiserte Northug i midtuken.

Han mener Klæbo bare kan bestille tur til vinterlekene i Pyeongchong i februar.

– Klæbo må være den mest selvskrevne til OL. OL må være det viktigste for han også, men det er en utfordring å prioritere. Vi ser også tegn til at han blir bedre på distanse og blir han i stand til å vinne distanserenn er det enda mer å prioritere i, mener Kroksæter.

Northug klar for sprint



Andremann i Ruka fredag, Pål Golberg, sier dette om Klæbo:

– Det er veldig kult at noen gjør sånn. Han har en X-faktor, og det er moro at han har lært seg til å bruke den. Det gjør at vi andre må være mer skjerpet neste gang vi er i finalen. Vi kan ikke tro at vi går rolig ut fra start og håpe på det beste i den siste bakken, melder Golberg til NTB.

– Dere begynner ikke å tenke at han er uslåelig?

– Nei. Han har vel «bare» to verdenscupseirer i sprint, og med tanke på fjoråret i sprint er det ikke alltid slik at den som går fortest vinner. Men det klart, han er mannen å slå. Du vet hvor du bør ligge og hvem du må ta bakskiene på, svarer Golberg.

Lørdag står sprint for tur for Petter Northug. I klassisk. Kveen bekrefter at Northug skal gå det rennet – hans andre og trolig siste for denne helgen.

– Vi håper på flest mulig heat. Han trenger treningen og få gjennom kjøringen, sier Kveen til VG.

