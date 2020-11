GRATULERER MED SEIEREN: Ebba Andersson ga Therese Johaug en klem etter at Johaug vant fellesstarten i Falun i februar. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Tror Johaug-utspill vil slå hardt tilbake på svenskene

Ebba Andersson (23) tror Linn Svahns (20) forsøk på å psyke ut Therese Johaug (32) kan slå knallhardt tilbake på de svenske langrennsdamene.

For mindre enn 30 minutter siden

– Therese er fortsatt favoritt her. Men vi er mange jenter som skal gjøre det vi kan for å slå henne. Therese er åpenbart favoritt denne sesongen, gjentar Ebba Andersson på VGs spørsmål under den digitale pressekonferansen foran verdenscupåpningen.

Norge og Sverige er ferdig med sine nasjonale langrennsåpninger. Ebba Andersson og Frida Karlsson hadde to knallharde dueller på 10 kilometer i Sverige. Andersson vant klassisk, mens Karlsson var best i friteknikk. Etter seieren til Andersson fredag kom sprintkanonen Linn Svahn med en melding til Johaug.

– Det er ingen i verden som slår dette, sa Linn Svahn, som endte på 4.-plass, til Aftonbladet.

les også Svenskene advarer Johaug: – Ingen i verden slår dette

FYRER OPP JOHAUG: Linn Svahn er klar verdenscupåpningen fredag. Her fra et pressetreff i slutten av september. Foto: Erik Mårtensson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Torsdagen begynte dramatisk for det norske laget, da det først ble meldt at landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde testet positivt for corona ved ankomst Finland. Dermed måtte hele det norske laget i karantene og Johaug og Johannes Høsflot Klæbo meldte forfall til den internasjonale pressekonferansen. Noen timer senere viste det seg at Nossums test var falsk positiv.

Ebba Andersson og Jessica Diggins møtte pressen digitalt. Den svenske 23-åringen lo da hun ble konfrontert med uttalelsene til Svahn i Ruka torsdag ettermiddag.

– Det er noe Linn må ta ansvar for, sier Andersson.

– Er dette et mentalt spill? Tror du Johaug blir påvirket av det?

– Kanskje hun får ekstra energi av det, så resulatet blir det motsatte. Therese vil gå veldig fort denne helgen, svarer Andersson.

Johaugs klare svar til svenskene etter seieren lørdag:

les også Landslagslegen: Ingen landslagsløpere coronatestet før åpningsrennet

For mens Karlsson og Andersson tok hver sin seier, så var Johaug knusende ovelegen på både klassisk og friteknikk i den norske langrennsåpningen.

Helene Marie Fossesholm mener svenskene skal være forsiktige med å trigge konkurranseinstinktet til Johaug ytterligere.

– Det er hardt å melde at ingen hadde slått Therese i dag, når de ikke har peiling på hvordan Therese ligger an og hvilken form hun er i. De har jo sett gang på gang hvor god Therese er gjennom hele sesongen, ikke bare ett renn, men hun går solide renn hver gang, sier Fossesholm til VG.

les også Klæbo frykter corona: – Da kommer jeg ikke til å vinne skirenn

Linn Svahn er blitt kjent for et voldsomt temperament. Slik gikk det for seg da hun klikket under Ski Tour i Granåsen i februar:

Johaug fortalte til VG lørdag at det er helt topp å gå inn i sesongen som en utfordrer.

– Jeg kan godt være jokeren hvis de mener at ingen kan slå Ebba og Frida om dagen. Det er mulig ikke jeg klarer det heller. Vi får se neste helg, sa Johaug til VG da.

Det er sprint i Ruka fredag, 10 kilometer klassisk enkeltstart lørdag og jaktstart friteknikk søndag.

Publisert: 26.11.20 kl. 13:42