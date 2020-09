DUMPER IKKE: Helene Marie Fossesholm ligger i rygg på Therese Johaug på langrennssamlingen på Hafjell. Skjult bak de to følger Heidi Weng. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

«De fleste 19-åringer står med lua i hånda når de skal trene med Therese Johaug. Det gjør ikke Helene»

HAFJELL (VG) Helene Marie Fossesholm (19) henger seg på forbildet Therese Johaug (32) oppover Hafjell. Den svære anleggsdumperen kaster seg forbi skijentene.

Den nye kvinnen på elitelaget har allerede markert seg sterkt. Hun gjør ingen hemmelighet av at hun har lyst til å bli verdens beste skiløper, og det synes på treningene.

– Jeg liker å være offensiv, sier hun under samlingen på Hafjell denne uken.

Hovedtrener Ole Morten Iversen er likevel ikke bekymret for at hun skal slite seg ut på å prøve og følge Therese Johaug.

– Jeg synes Helene har håndtert dette selv. Se bare på den treningen som dere fulgte; hun hadde klart å henge på Therese hvis han hadde prøvd, men hun droppet det, fordi hun ville ha en optimal økt for seg selv.

– Det tar jeg som en bekreftelse på at Helene har lært og innsett at hun må trene annerledes enn hennes grunnfilosofi har vært til nå.

Iversen sier at Fossesholm «må vokse seg inn i senior langrennstrening».

– Hun er innstilt på å ta de grepene som trengs. Jeg hadde vært bekymret om hun ikke hadde vært det. Men vi har ingen intensjon om at hun skal ha de samme treningene som Therese Johaug, Heidi Weng og Ragnhild Haga nå. Det kan hun kanskje om tre-fire år.

– Men hun er utålmodig?

– Nei, ikke utålmodig, men offensiv. Hun tør – og det setter vi ekstremt pris på. Hun er respektløs på en positiv måte, sier kvinnetreneren.

Selv beskriver Fossesholm seg som en adrenalin-junkie:

– De fleste 19-åringer står med lua i hånda når de skal trene med Therese Johaug. Det gjør ikke Helene. Men samtidig har hun stor respekt for Therese.

Elitelandslagets junior drev en helt egen idrett under Toppidrettsveka i Granåsen. Fossesholm imponerte stort da hun parkerte Tiril Udnes Weng på 10 kilometer på rulleski.

– Det har gått veldig fint å gli inn i elitelaget. «Helt konge», sier hun som ønsker å bli skidronning.

FORNUFTIG: – Hvis jeg er litt sliten, så tar jeg en hviledag, sier Fossesholm. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Du er ikke redd for å henge på Johaug?

– Nei, jeg er ikke redd, men jeg vil ikke ødelegge en treningsøkt for det. Samtidig er jeg ikke redd for å ha det litt vondt og liker å være offensiv. Jeg føler at jeg er den typen. Det er sånn jeg liker det. Og jeg vet at Therese Johaug er lista. Hvis jeg skal bli verdens beste, må jeg opp på det nivået.

– På Johaug-nivå?

– Ja!

– Ingen belastningsproblemer i sommer?

– Det har gått veldig greit. Hvis jeg er litt sliten, så tar jeg en hviledag. Toppidrettsveka over tre dager gikk greit. Jeg føler at jeg tåler det. Det har ikke vært noe problem.

– Men noen forskjeller er det?

– Ja, det er mer styr nå enn før. Det er ikke bare å gå en konkurranse og dra hjem. Det er journalister og styr. Men det må jeg bare venne meg til.

Helene Marie Fossesholm kom på 5. plass på 10 km fri i Falun sist vinter. Med fall. Og hennes tre gull fra junior-VM er også verdt å nevne. Hun er ung nok til å være med i junior-VM også til vinteren, men det er uklart om hun rekker det. For selvfølgelig er det senior-VM i Oberstdorf hun sikter på.

PS: Therese Johaug måtte ta en hvil i sommer, men er tilbake for fullt. Torsdag kveld går hun er rulleskirenn fra Sørkedalen til Tryvann mot blant andre den tidligere skidronningen Marit Bjørgen.

– Det er godt å kjenne at kroppen responderer på trening. Jeg kjenner at jeg er tilbake.

