Johaug om Bjørgens comeback: – Rått

TRYVANN (VG) Therese Johaug slo Marit Bjørgen med to minutter opp bakkene i Holmenkollåsen. Men mener 40-åringen imponerer stort i comebacket.

– Det er rått. Hun har vært ute i to år og trening er ferskvare. Selv om hun har gått fort før så skal det legges ned en jobb, minner Therese Johaug (32) om etter rulleskirennet til Bjørgens nye lag, Team Ragde Eiendom.

Det ble likevel rått parti favør Johaug i det første konkurransemøtet mellom venninnene på fem år. Fra Årnes i Sørkedalen til Bogstad holdt Bjørgen bra unna, men i stigningene passerte Johaug tidenes vinterolympier.

Før start tippet Bjørgen at hun ville bli slått med to minutter. I mål stoppet klokken på to minutter, to sekunder og 94 hundredeler. Med omtrent 400 meter høydeforskjell og en løpstid på 45 minutter, var prestasjonen uten tvil god.

– Det er innafor, mener Bjørgen og minner om at Johaug av og til har slått verdenseliten med minuttet i de to sesongene siden hun ga seg.

Gjennom sommeren har Bjørgen startet sin satsing mot vinterens Vasalopp. Hun bekrefter til VG at det kan bli langløp før den tid. Det kan også bli snakk om å gå en NM-distanse.

– Jeg er god oppover og toppidrettsutøver, minnet Johaug om.

– Jeg er tobarnsmamma, svarte Bjørgen med en latter.

Latteren var til stede og stemningen god i den sterke vinden på toppen av Oslo. På spørsmål fra NRK ville ikke Johaug utelukke at Marit Bjørgen kommer til å gå i verdenscupen igjen.

– Nei, du får ikke se meg i verdenscup. Den tiden er forbi, kontret Bjørgen som ble møtt av samboer Fred Børre Lundberg og sønnene etter sin første konkurranse siden NM i 2018.

– Jeg synes det har gått bra i høst. Jeg har vært med på noen langturer med gutta i Team Ragde og har fått positive svar, sier Bjørgen og forklarer det med at hun «beholder armene» etter fire timer lange økter på rulleski.

– Det blir spennende å følge Marit frem mot Vasaloppet. Jeg legger ikke noe press på henne. Men hun mener alvor når hun stiller på rulleskirenn i Sørkedalen i september, sier Therese Johaug.

Marit Bjørgen gledet seg etter den 45 minutter lange økten:

– Det er artig å kjenne på å bli sliten igjen.

John Arne Riise ble også sliten i rulleskirennet. Champions League-vinneren med 110 landskamper brukte selveste 40-årsdagen til en knallhard tur på rulleski. Riise kom i mål nesten ni minutter bak Johaug.

– Jeg er så dum vet du, gliste Riise da VG gratulerte ham med dagen på oppvarmingen.

HARD FEIRING: John Arne Riise brukte 40-årsdagen på rulleski opp til Tryvann. Her med Therese Johaug etter målgang. Foto: Jostein Overvik

