Bolsjunov fikk revansje - parkerte Klæbo

Aleksandr Bolsjunov (24) stakk fra Johannes Høsflot Klæbo (24) og resten av feltet på 15-kilometeren i Engadin.

Etter drøyt 11–12 kilometer fikk Bolsjunov og Klæbo noen sekunder til de andre i sveitsiske Engadin, som ligger rundt 1800 meter over havet.

Men Klæbo klarte ikke å holde russerens tempo i staking særlig lenge, og måtte slippe.

– Jeg fryktet det var en Bolsjunov-løype. Det var en leksjon han ga oss der, sier Eirik Myhr Nossum, landslagstrener, til NRK.

Klæbo spurtet inn til andreplassen foran Pål Golberg. De var 18 sekunder bak Bolsjunov.

– Du kan ikke være noe annet enn fryktelig imponert over den skiløperen han er, sier Nossum om Bolsjunov.

Det ble en revansje for Bolsjunov etter at han måtte gi tapt for Klæbo i innspurten på VM-stafetten, og ikke minst etter at staven knakk på oppløpet på den dramatiske femmila.

Profilene gikk i hverandre i spurten, Bolsjunov fikk gullsjansen ødelagt med kun en stav og Klæbo ble disket.

Det endte med gull til Emil Iversen (som er hjemme i Norge) foran Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger. Norge og Klæbo leverte først anke, men trakk siden den.

Lørdagens resultater danner utgangspunktet for søndagens jaktstart på 50 kilometer skøyting.

PS! Bolsjunov fikk med seg ett gull fra VM, da han slo nordmennene på 30 kilometer med skibytte.