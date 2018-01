Caspersen Falla spurtslått i OL-generalprøven: – De siste meterne var for dårlige

Publisert: 27.01.18 15:07

SEEFELD/OSLO (VG) Seieren røk på de siste meterne for Maiken Caspersen Falla (27), men hun føler hun er i rute til å forsvare OL-gullet om to uker.

– Jeg synes egentlig jeg klarte meg veldig bra. Når løypene er sånn som dette, visste jeg at jeg måtte prøve meg i den lille bakken som er der. Jeg skulle helst hatt en litt større luke. Men det er gøy å kjenne at kroppen svarer bedre og bedre, sa Falla til NRK etter målgang.

Sveitsiske Laurien van der Graaf og Sophie Caldwell fra USA var sterkest på de siste meterne. De to ble faktisk dømt likt i mål og delte seieren. Capsersen Falla ble nummer tre.

– Jeg har lagt en plan frem til OL nå. Jeg skal til Lillehammer og har veldig tro på de øktene jeg skal ha, sa den regjerende OL-mesteren.

– Jeg synes Maiken gikk fort, vant prologen og dominerte mye av det som skjedde. Men de siste meterne var for dårlige, akkurat i dag. Men hun ble jo nummer tre, du får ikke meg til å si at hun gikk et dårlig renn i dag, sier landslagssjef Roar Hjelmeset til VG.

– En liten nedtur

Caspersen Falla og Kathrine Rolsted Harsem var de norske alibiene i finalen. Førstnevnte tok kommandoen fra start og gikk knallhardt ut, i det som var siste verdenscuprenn før OL-ilden tennes i Sør-Korea.

Men på de siste 50 meterne kom de to rivalene forbi Caspersen Falla.

– En liten nedtur for Maiken, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Caspersen Falla var 23 hundredeler bak vinnerduoen. Rolsted Harsem endte på en solid 4. plass etter å ha gått sitt beste skøyterenn i verdenscupen noen gang. Hun leverte en god søknad til å bli en en av de fire norske som får gå OL-sprinten i PyeongChang. Hjelmeset vil ikke avsløre hvem som er på sprintlaget i OL.

Tidlig exit for Weng

Tiril Udnes Weng røk ut i semifinalen, mens Silje Øyre Slind tok seg ikke videre fra kvartfinalen.

Verre gikk det for Heidi Weng som hadde en tung dag i Seefeld. OL-håpet klarte ikke å bli blant de 30 raskeste i prologen og røk dermed ut sammen med Mari Eide.