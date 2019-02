Sjekk Johaugs knockout av gamle resultatlister: - Slik det har vært hele sesongen

SEEFELD (VG) Therese Johaug (30) slår knockout på skihistorien. Hun er nesten like overlegen som alle seiersdifferanser i 12 mesterskap til sammen.

Publisert: 23.02.19 11:47 Oppdatert: 23.02.19 12:26







– Jeg har sett frem til dette i tre år. Det er lang tid siden sist mesterskap. Det å ta gullet er i dag er en drøm som går i oppfyllelse,sier Johaug til østerriksk TV etter rennet.

Da Therese Johaug vant dameøvelsen med i underkant av et minutt over 15 kilometer med skibytte var det også tidenes seiersmargin (se differansene lenger ned i saken). Den var 11 ganger større enn snittet av seiersdifferansen, 5 sekunder mellom nummer en og to, siden øvelsen ble innført i VM i 2003.

– Det var så hardt og var en så hard fight, sier Ingvild Flugstad Østberg som ble slått med et knapt minutt av Johaug i intervju med østerriksk tv etter rennet.

ALT OM SKI-VM I VG-STUDIO

Den største seieren i konkurransen md skibytte gjennom historien i OL og VM, der øvelsen for første gang ble arrangert i 2003, er 15,7 sekunder. Da vant Julia Tsjepalova foran Marit Bjørgen.

Da Johaug selv vant øvelsen i Falun for fire år siden var seiersdifferansen 5,7 sekunder over Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Og øvelsen har gjennom VM og OL-historien vært preget av tette dueller der avgjørelsen stort sett har falt helt på slutten av rennene.

Bestill VGs VM-magasin og få levert i din postkasse

OVERLEGEN: Therese Johaug knuste all motstand og gikk inn til VM-gull. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Men da Johaug kjørte ut fra starten av rennet i Seefeld i 2019 tok det under tre minutter før feltet sprakk og ikke lenge etterpå var Johaug alene i front. Deretter opparbeidet hun seg raskt enn så stor ledelse at det kun var snakk om hvor stor seiersdifferansen ville bli.

– Det er sånn det har vært hele hele sesongen, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG om Johaugs avstand.

Jacobsen ble selv nummer fire. Underveis på skøytedelen ledet Johaug med over minuttet. Etter feiringen på vei inn mot mål krympet det til 57 sekunder.

les også Suverene Johaug vant sitt første VM-gull etter comebacket

Seiersdifferansen har i snitt vært 5,025 sekunder i løpet av de 12 mesterskapene, før Johaug knuste konkurrentene med en seiersmargin skiverdenen ikke har sett på damesiden før.

Fjorårets olympiske mester Charlotte Kalla var sjanseløs og SVT-eksperten Anders Blomquist sa ifølge Expressen under sendingen til svensk tv:

– Man ser det på måten hun går på ski,hun blir fort sliten og det er ikke slik Charlotte pleier å fungere, sa Blomquist.

arrow-left







arrow-right expand-left STOLT FAR: Verdensmester Therese Johaug kaster blomsterbuketten fra premieutdelingen opp til pappa Thorvall Johaug på tribunen.

Seiersdifferansene har vært slik i VM og OL siden skibytteøvelsen ble innført i VM i 2003:

VM 2019:

1. Therese Johaug

2. Ingvild Flugstad Østberg +57,6 sek

OL 2018

1. Charlotte Kalla

2. Marit Bjørgen + 7,8 sek

VM i 2017:

1 .Marit Bjørgen

2. Krista Pärmakoski +4,8 sek

VM i 2015:

1. Therese Johaug

2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen +5,7 sek

OL 2014:

1. Marit Bjørgen

2. Charlotte Kalla +1,8 sek

VM 2013:

1. Marit Bjørgen

2. Therese Johaug + 3,4 sek

VM 2011:

1. Marit Bjørgen

2. Justyna Kowalczyk +7,5 sek

OL 2010

1. Marit Bjørgen

2. Anna Haag +8,9 sek

VM 2009

1. Justyna Kowalczyk

2. Kristin Størmer Steira + 1,7 sek

VM 2007

1. Olga Savjalova

Katherina Neumannova +0,5 sek

OL 2006

1. Kristina Smigun

2. Katherina Neumannova +1,9 sek

VM 2005

1. Julia Tsjepalova

2. Marit Bjørgen + 15,7

VM 2003*

1. Kristina Smigun

2. Evi Sachenbacher +0,6 sek



VG oppdaterer saken.