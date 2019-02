VM-vinner Rønning om Johaug-farten: På nivå med herrene

MERÅKER (VG) Tidligere verdensmester Eldar Rønning mener overlegne Therese Johaug (30) nå går like fort som herrer opp mot landslagsnivå i motbakkene. Selv har han også fått bank av Johaug.

Under NM-rennet over 15 kilometer lørdag sprengte Johaug feltet fra start og var i en helt egen klasse - igjen. Hun har bare blitt mer og mer overlegen denne vinteren .

– Det er helt rått og hun er jo egentlig i en egen klasse. Hun kunne jo nesten stilt i herreklassen. Jeg er mektig imponert, for de er veldig gode de som er halvminuttet bak også, sier tidligere landslagsløper Rønning til VG.

Maktdemonstrasjonen sørget for at Johaug slår alle konkurrenter i snitt over 30 sekunder per 10 kilometer denne vinteren. Til sammen har hun slått konkurrentene med over seks minutter denne vinteren.

Og Johaug innrømmer selv at hun har sammenlignet hennes egne NM-tider på 10 kilometer med hvor fort herrene gikk på sin 15-kilometer.

– Ikke at du kan sammenligne tider, men litt. Og jeg ser på en måte at jeg har hatt mange testrenn mot Karstein (bror) og da stemmer de med avstanden fra meg og han på ti-kilometeren og 15-kilometeren på torsdagen, sier Therese Johaug .

Broren Karstein Johaug ble nummer 20 blant herrene på 15-kilometeren torsdag og Johaug forteller at han er meget god matching for henne på deres mange felles treningsøkter. I løpet av 10 kilometer gikk hun drøyt 35 sekunder saktere enn brorens snittfart på hans 15 kilometer torsdag.

– Så du kunne plassert deg blant de 30–40 beste blant gutta?

– Det varierer sikkert fra renn til renn og løype til løype, men ja, sier Johaug som sier hun ser mye på gutta og lærer av måten de går på.

Eldar Rønning har selv blitt verdensmester i stafett fire ganger og har individuelt VM-sølv på 15 kilometer klassisk i 2011. Han mener Johaug omtrent ville gått like fort i motbakkene som han selv.

– Det er ikke langt fra. Vi så jo på «elghufs» (treningsmetode, løp med staver i motbakke) at hun sprang fra noen av gutta. Hun er et unikum. Det er klart herrene har mer kraft, men i motbakkene så er hun fullt på høyde med veldig mange gode herrer, sier Rønning og sikter til landslagsnivået på herrene.

Selv var han på landslaget i en årrekke før han la opp i 2016. Men også i glansdagene fikk han bank av Johaug.

– Jeg har fått juling av Therese. Da var jeg ikke helt i toppform. Men hun er så god at hun springer fra en del av gutta i motbakke og vi er ganske godt trent vi også, sier Rønning.

Han mener Johaugs målinger av oksygenopptaket er oppunder det nivået han selv lå på da han var på landslaget. Det var rundt 80. Men det er spesielt på såkalte laktatmålinger (hvor mye melkesyre utøvere produserer) at Johaug har fremstått enda mer unik, ifølge Rønning.

– Hun har enorm arbeidskapasitet, så hun blir ikke stiv. Jeg hadde håpet jeg kunne sagt det også. Så hun er et unikum, sier Rønning.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er enig med Rønning og peker på at tidsstuder vil kunne vise Johaugs nivå mot herrene. Men han har også sett hva Johaug har prestert under fysiske målinger inne.

– En testverdi er personlig og det går ikke an å sammenligne jenter og gutter, men det er klart hun scorer veldig høyt på mye til å være kvinne. Hun har nok bedre verdier enn en del herrer på noen målinger som handler om O2-opptak og kapasitet, sier Iversen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener de beste herrene nok går bakkene i NM-løypene klart fortere enn Johaug, men at hun vil være nærmere i et rent motbakkerenn som for eksempel i Tour de Ski.

