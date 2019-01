Flugstad Østberg med full kontroll – fester grepet om Tour de Ski

LANGRENN 2019-01-03T14:42:11Z

OBERSTDORF/OSLO (VG) Ensomt, men kontrollert. Det er de to ordene som best oppsummerer Ingvild Flugstad Østbergs (28) seier på tysk snø torsdag ettermiddag.

Publisert: 03.01.19 15:42 Oppdatert: 03.01.19 16:02

Gjøvik-jenta gikk først ut, og ble gående alene gjennom hele den 10 kilometer lange jaktstarten.

Russiske Natalja Neprjajeva gikk ut 24 sekunder bak Flugstad Østberg, men fra en jagende posisjon klarte hun aldri å legge press på den norske Tour de Ski-lederen.

– Det var veldig bra og jeg følte meg bra. Men det var litt vanskelig både fysisk og mentalt å gå sånn i front og vite at de andre jager bakfra, sier Flugstad Østberg til NRK etter rennet.

Med sin overlegne seier festet hun virkelig grep om sammenlagtledelsen i Touren, akkurat som Johannes Høsflot Klæbo gjorde tidligere torsdag:

Gir Østberg favorittstemplet

Flugstad Østberg måtte ikke ta like store hensyn til taktiske valg som det Klæbo måtte, og kunne gå kontrollert og rolig. Luken på 24 sekunder som hun hadde før start ble imidlertid større.

– Hun gjør nok et godt løp og virker å ha stålkontroll, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

Hun vant med 30.4 sekunder foran russeren, som nå er 35 sekunder bak i sammendraget. Jessica Diggins kapret 3.-plassen foran Julija Belorukova og Krista Pärmäkoski.

– Det ser lyst ut for Ingvild nå, men det er for tidlig å konkludere nå, slo NRK-kommentator Jann Post fast.

– Ingvild er den største favoritten nå, sa Torgeir Bjørn om jenta som nå har tatt igjen Therese Johaug:

Det gjenstår nå to etapper av Tour de Ski. Fredag er det hviledag, før det skal hele avgjøres lørdag og søndag. Flugstad Østberg vil ikke trekke seg frem som noen stor favoritt helt ennå.

– Det er fortsatt en jevn kamp, og den etappen på lørdag har tidligere vist at den kan være ekstremt utslagsgivende. Det blir to tøffe siste etapper, og jeg håper bare at kroppen spiller på lag, sier hun.

Topp 10:

1. Ingvild Flugstad Østberg: 26.21.2

2. Natalja Neprjajeva: + 30.4

3. Jessica Diggins: 1.12.6

4. Julija Belorukova: 1.12.7

5. Krista Pärmäkoski: 1.23.6

6. Anastasija Sedova: 2.18.8

7. Heidi Weng: + 3.00.7

8. Kari Øyre Slind: + 3.36.1

9. Teresa Stadlober: + 3.36.6

10. Lotta Udnes Weng: + 3.49.7

12. Tiril Udnes Weng: + 4.26.6