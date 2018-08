SAMARBEIDER: Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug skal på treningsamling sammen senere i august. Her etter en konkurranse i Holmenkollen i juni. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Johaug og Østberg satser på mer høydetrening enn resten av laget

Publisert: 15.08.18 08:55

LANGRENN 2018-08-15T06:55:54Z

Therese Johaug (30) og Ingvild Flugstad Østberg (27) drar alene på treningsopphold og får to uker mer høydetrening enn de andre skijentene.

– Jeg er rimelig trygg på de to. De tilpasser seg høyden bra og turen deres til Aspen var klokkerent utført. Det er de to jeg er mest sikre på når det kommer til høydetrening, sier Ole Morten Iversen, skijentenes landslagstrener til VG.

Tidligere i sommer var duoen en lengre periode i Aspen hvor de stort sett trente på 2000–3000 meters høyde over havet.

22. august drar Johaug og Østberg to uker til italienske Seiser Alm hvor treningen skjer på 1800–2000 meters høyde. Deretter venter samling med resten av laget i Livigno på omtrent samme høyde.

– Jeg har ikke bestemt hvem som gjør hva. Mange har egne tanker, mens noen trenger råd. Vi gjør helhetsvurderinger og de fleste har fått velge som de vil før Livigno-samlingen, sier Iversen.

Slik tok skijentene farvel med Skofterud:

Drar nytte av hverandre

Johaug og Østberg har også tidligere år trent alene i Seiser Alm.

– Det er en fordel at ikke en drar alene. De drar nytte av hverandre og har trent mye sammen. Det er et bra par. Therese ønsket å kjøre litt det samme opplegget som hun har fått bra utnytte av tidligere sesonger, sier Pål Gunnar Mikkelsplass, teknikkonsulent for damelandslaget og Johaugs trener de siste årene.

Utover Livigno-samlingen er Val Senales, som ligger 3000 meter over havet i Dolomittene, i oktober det eneste høydeoppholdet før sesongstart.

Mer høydetrening mot OL 2022

Fra neste sesong blir det derimot mer høydetrening for langrennsutøverne for å begynne å forberede seg mot OL i Beijing i 2022 hvor løypene vil ligge 1500 meter over havet.

– Neste år blir det mer høyde for alle og flere døgn, sier Iversen.

– Denne sesongen er det ikke mesterskap eller mange renn i høyden. Da er det ikke så avgjørende med høydetrening. Men det går også på hva som har fungert og hvilken tro løperne har på det, supplerer Mikkelsplass.

Han forteller at Lysebotn opp , som var Johaugs første FIS-konkurranse etter dopingdommen , var en god opplevelse.

– Det gir trygghet og selvtillit på den jobben vi har lagt ned. For hennes del var det veldig gunstig. Ryggskaden har hun heller ikke merket noe mer til, så nå gjelder det å gjøre en god jobb i høyden, sier Mikkelsplass.

Slik reagerte Johaug etter rekordløpet:

Klæbo dropper høydetrening

De fleste utholdensutøvere pleier å trene i høyden fordi der er lufttrykket mindre og dermed økes oksygenopptaket. Utøvere drar også til høyden for å akklimatisere seg til konkurranser.

Hovedsakelig er høydetreningen rolig og oppholdene varer i gjerne flere uker.

Grunnet tung kropp den siste tiden må Petter Northug avlyse et planlagt høydeopphold i august. I 2016 gjorde høydetreningen at han ble overtrent .

Andre har prøvd å være minst mulig i høyden før start, og Johannes Høsflot Klæbo har foreløpig ikke trent i høyden før. Seefeld-VM skjer på 1000 meter og OL-kongen dropper høyden også denne sesongen.

Her ble Johaug ønsket velkommen tilbake etter dopingdommen: