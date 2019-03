arrow-left



































Holund gikk med krampe i åtte kilometer: - Jeg var livredd

SEEFELD/OSLO (VG) Med åtte kilometer igjen av VM-femmilen, fikk Hans Christer Holund (30) kramper i beina. Han var livredd gullet skulle ryke til en jagende Aleksandr Bolsjunov.

Det siste gullet i VM kom etter at Holund var nær ved bli vraket til sitt eneste renn i Seefeld. Men i stedet ble gulløpet et norsk-russisk drama mot slutten av femmilen, der Hans Christer Holund gikk store deler av løpet alene og ble jaget av den sterke russeren.

– På sisterunden kom krampene, og jeg var livredd for Bolsjunov på slutten, sier Holund, som egentlig var nær ved å bli vraket til femmila.

Men til tross for krampene, klarte han å holde unna.

– Det var så vondt. Jeg startet å få kramper da det var igjen åtte kilometer og det er ikke noen god følelse når Bolsjunov tar igjen sekunder på hver kilometer. Jeg var stokk stiv og hadde kramper i bena. Dersom det virkelig setter seg så kan du ta en «Brink» og da kan det gå tjue sekunder veldig fort, sier Holund som forteller at han prøvde å holde hodet kaldt.

– Opp den siste bakken var jeg så stiv som jeg aldri har vært før. Det skal du også være når du kjemper om VM-gull, sier Holund.

Også mor og tante kunne juble etter triumfen:

Russiske Bolsjunov brukte kjempekreftene sine på å jakte nordmannens store ledelse, og skipresident Jelena Välbe gjorde korsets tegn i håp om gull. Men Hans Christer Holund klarte å holde Bolsjunov bak seg og vant med 27.8 sekunder. Da hadde han gått alene i tet i nesten tre mil.

Sjur Røthe tok bronse, Martin Johnsrud Sundby 4. plass og Simen Hegstad Krüger 5. plass i en ny norsk storeslem. Men verdensmesteren Hans Christer Holund, som har hatt en tyngre sesong i år, var ikke sikker på plass på laget.

Holund forteller at det var Didrik Tønseth som gjorde at han fikk gå dette rennet, fordi Holund innså at resultatene hans ikke holdt mål i år.

– Jeg var egentlig ikke kvalifisert for distansen, sier Holund som takker Tønseth for gesten.

– Det var Didrik som var litt usikker på om han holder i fem mil. Han har høy forbrenning og går fort tom. Det er stort av Didrik. Jeg vil ikke si han ga fra seg plassen,, men han åpnet opp for at jeg kunne gå denne femmilen, sier Holund.

Han fikk beskjeden om at han skulle gå onsdag, etter at Tønseth hadde gått sin 15 kilometer.

Han har ikke vunnet et langrenn siden 2015 da han vant Skandinavisk Cup i Latvia.

– Jeg visste at om jeg skulle bli verdensmester, så måtte jeg gå tidlig.

Gullet kommer 43 år etter at en annen Lyn-løper, Ivar Formo, tok OL-gull på femmila.

Holund la egentlig opp som langrennsløper og jobbet som vaktmester. Men nå har 30-åringen gått veien fra vaktmester til verdensmester.

– Han jobbet som vaktmester i BaneNOR, i en sportsbutikk og studerte litt, forteller mamma Rikke Lill til VG.

– Vi dro sammen med han rundt på renn i Skandinavisk Cup.

Nittedal-karen, som går for Oslo-klubben Lyn, har aldri vunnet i verdenscupen. Hans største bragd til nå var bronsemedaljen på 30 km i OL sist vinter.

Aleksandr Bolsjunov tok med dette sin fjerde sølvmedalje i VM.

Etter maktdemonstrasjonen der Holund holdt unna for forfølgergruppen over halvparten av løpet, ble han hyllet av treneren:

– Holund begynner å bli en liten legende. Johan Olsson gjorde seg til legende på femmila i 2013. Dette er måten Holund skal vinne skirenn på, men han må tørre. Han har hatt det fysiske før og i dag tør han endelig, sier Eirik Myhr Nossum, landslagstrener, til VG.