Hans Christer Holund gikk alene i tet i tre mil - og tok VM-gull: – Må tørre

SEEFELD/OSLO (VG) Hans Christer Holund (30) stakk sensasjonelt fra resten av feltet etter bare to mil og tok VM-gull på 50 km skøyting i Seefeld. Men det ble en dramatisk avslutning mot Aleksandr Bolsjunov (22), som tok sølv.

Publisert: 03.03.19 14:50 Oppdatert: 03.03.19 15:12







Norsk herrelangrenn har dermed seks av seks mulige gull i VM.

Sjur Røthe tok bronse, Martin Johnsrud Sundby 4. plass og Simen Hegstad Krüger 5. plass i en ny norsk storeslem.

Russiske Bolsjunov brukte kjempekreftene sine på å jakte nordmannens store ledelse, og skipresident Jelena Välbe gjorde korsets tegn i håp om gull. Men Hans Christer Holund klarte å holde Bolsjunov bak seg og vant med 27.8 sekunder. Da hadde han gått alene i tet i nesten tre mil.

– Jeg har lært før at du må tørre å prøve. Tenke tanken å bli verdensmester. Når jeg ser at Sjur Røthe og Martin Johnsrud har klart det, sa Holund til NRK.

– Karrieren min har vært en berg-og-dal-bane fra god junior til dårlig senior - til nå god senior, smilte han - og takket alle som har hjulpet ham, blant annet kjæresten.

Han har ikke vunnet et langrenn siden 2015 da han vant Skandinavisk Cup i Latvia.

– Jeg visste at om jeg skulle bli verdensmester, så måtte jeg gå tidlig.

– Hans desidert største seier i karrieren, fastslo NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Nittedal-karen, som går for Oslo-klubben Lyn, har aldri vunnet i verdenscupen. Hans største bragd til nå var bronsemedaljen på 30 km i OL sist vinter.

Gullet kommer 43 år etter at en annen Lyn-løper, Ivar Formo, tok OL-gull på femmila.

Aleksandr Bolsjunov tok med dette sin fjerde sølvmedalje i VM.

– Jeg er superstolt og superglad. Det blir vanskelig å toppe dette om to år, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Etter 20 kilometer byttet samtlige nordmenn ski, det samme gjorde de fremste konkurrentene.

Like etter gikk Hans Christer Holund - mens de andre nordmennene lå først i feltet og bremset konkurrentene. Lyn-løperen fikk seg kjapt et forsprang på over 12–15 sekunder og etter 25 kilometer var det blitt 23,9 sekunder.

Dermed måtte de beste russerne ta jobben med å sette fart på feltet for å ta igjen Holund.

– Nå skal utlendingene få lov til å bruke krefter på å taue ham inn igjen, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK. Han var tidligere klubbtrener for Holund i Lyn.

– Det går altfor sent bak der, fastslo Thomas Alsgaard på VGTV - og forspranget bare økte og økte. Det hadde blitt 43 sekunder etter 26 kilometer og da de rundet på stadion neste gang var det blitt 54,5 sekunder.

– Det er så merkelig at ingen prøvde å gå inn «HC», det er umulig å forstå, sa Martin Johnsrud Sundby etterpå.

Holund bare fortsatte å øke: Snart var det over ett minutt - og snaut 20 kilometer gjensto av løpet.

– Jeg hører at de russiske trenerne er forbannet for at de russiske løperne ikke får hjelp bak i feltet. Men det er jo en del av taktikken, sa Torgeir Bjørn da Holund lå 1.04 foran forfølgerne.

– Lykkes vi med dette, blir det nærmest historisk, sa Eirik Myhr Nossum på NRK-sendingen.

Forspranget økte til 1.20 og etter 37 kilometer byttet Holund ski - etter planen. Russerne droppet skibytte.

Aleksandr Bolsjunov gikk etter hvert fra de andre og tok opp jakten på Holund alene. 8,5 kilometer før mål hadde forspranget kommet under ett minutt, og russeren så friskere ut enn Holund. Bolsjunov skulle egentlig ikke ha gått 50 km, men kom inn for en syk Aleksej Tsjervotkin.

Han knappet stadig mer inn på Holunds forsprang, mens nordmannen kjempet febrilsk for gullet. Det viste seg at russeren hadde startet opphentingen for sent.

For Norge er dette tidenes langrenns-VM. Det skyldes ikke minst at de norske løperne har hatt gode ski hver eneste dag av mesterskapet i Seefeld.