Northug sjanseløs i Birken-debuten: 102. plass og 24 minutter bak vinneren

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Petter Northug (32) hadde lite å stille opp med i sitt første Birkebeinerrenn. Andreas Nygaard (27) var sterkest av samtlige, og gikk i mål hele 24 minutter foran Northug.

Da iskalde 54 kilometer på var unnagjort, fra Rena til Lillehammer, var det Andreas Nygaard som gikk først i mål i det tradisjonsrike Birkebeinerrennet, som hadde sitt 80-årsjubileum lørdag.

Petter Northug , en av konkurransens mest profilerte, var langt bak. Hvor langt? I strålende vær og under blå himmel gikk han i mål 24 minutter bak Nygaard, inn til en 102. plass. Northug brukte 2.57.48 på løpet.

Etter målgang var han ikke interessert i å snakke med pressen, og forlot området umiddelbart. Han gikk rett fra målområdet til bilen, skiftet og kjørte avgårde.

Anonym Birken-debut

Det var fredag det ble klart at Petter Northug skulle stille i Birkebeinerrennet for første gang. Hans gamle lagkamerat, Øystein «Pølsa» Pettersen, som tok OL-gull sammen med Northug i 2010, hadde lave forventninger til Northugs Birken-debut.

NRK-ekspert og kommentator Jann Post sier at sprintstafett trolig passer bedre for Northug.

– Vi kan konkludere med at sprintstafett trolig passer bedre for Northug enn Birkebeinerrennet akkurat nå, sier Post til VG – og sikter til at skistjernen trolig stiller opp i nettopp lagsprint under NM i Alta om to uker.

Han fulgte Birkebeinerrennet fra verdenscupavslutningen i pressesenteret i Falun, men vil ikke felle noen dom utover det han akkurat har sagt. Han vil samtidig å gi Northug skryt for at han i det hele tatt stiller.

– Jeg synes det er utrolig tøft av ham å starte Birken, når han vet hvor mange som følger ham i dette løpet. Det er ikke mange som hadde våget seg på det, sier Post.

Suveren Nygaard

Det ble uansett en anonym opptreden for Northug. Det gikk langt bedre for Nygaard. Den ferske Vasaloppet-vinneren knuste Tord Asle Gjerdalen på oppløpet.

Seierherren brukte 2.33.13 på løpet.

Han var i teten gjennom store deler av rennet, og gikk først i mål, til sin første Birken-seier noensinne.

Anders Aukland gikk i mål som nummer tre, og sørget dermed for at Team Santander tapetserte pallen.

På kvinnesiden var Justyna Kowalczyk som var helt suveren og gikk i mål til tiden 3.06.10. Katerina Smutna gikk i mål til 2. plass, mens Astrid Øyre Slind tok 3.-plassen

En rekke profiler er med i det tradisjonsrike løpet. Frank Løke, John Arne Riise og Martine Ek Hagen er alle påmeldt, og det samme er 81 år gamle (!) Arve Tellefsen.