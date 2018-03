Foto: Frode Hansen

TV 2: Northug-sponsor tar over langrennslandslaget

Coop har i mange år sponset satsningen til Petter Northug. Nå melder TV 2 at de også blir sponsor for langrennslandslaget.

Spar har vært sponsor for langrennslandslaget i en årrekke, men nå tar konkurrenten Coop over, melder TV 2. Ifølge kanalen vil avtalen presenteres i midten av april, men det er det ikke alle som er fornøyd med.

Torbjørn Johansson, deleier i Norgesgruppen, stusser over måten Skiforbundet har opptrådt.

– Vi var i realiteten enige om å videreføre samarbeidet og vi hadde en muntlig avtale. Men, plutselig snur Skiforbundet, en merkelig manøver som vi ikke kan forholde oss til, sier Johansson til TV 2, og bekrefter at de ikke fornyer avtalene for hverken Spar eller Ali.

Når VG videreformidler den beskjeden til Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, at Norgesgruppen ikke fornyer med Skiforbundet, sier han at det er nytt for ham.

– Det jeg kan si er at vi er i dialog med Skiforbundet. Det er en god dialog, og det har vi hatt hele tiden. Vi snakker sammen, og så får vi se hva tiden viser, sier han til VG.

Coop har som kjent sponset Petter Northug de siste sesongene, og det har ikke vært uproblematisk. Friis sier imidlertid at de to avtalene ikke har noe med hverandre å gjøre.

– Det er to helt forskjellige avtaler, og det er ikke noen sammenheng mellom dialogen med Skiforbundet og den med Team Northug, sier han.

Sponsoravtalen til ASKO med Marit Bjørgen og Therese Johaug kan ikke fortsette når Coop kommer inn i bildet.

Coop har samarbeidet med Northug siden 2013. Deres avtale løper ut til sommeren og fremtiden er usikker.

– Vi har en dialog også med Petter. Han holder på å evaluere sesongen for sin del, og når han er ferdig med det, så skal vi sette oss ned, sier Friis til VG.

Northug-manager Are Sørum Langås har ikke besvart VGs henvendelser torsdag. Det har heller ikke Skiforbundet.