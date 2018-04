TILBAKE TIL LANDSLAGET? Petter Northug. Foto: Frode Hansen

Dagbladet og NTB: Northug mot landslags-ja

Publisert: 17.04.18 19:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-04-17T17:17:41Z

Etter fem år med eget team, sier Petter Northug (32) nå ja til å bli en del av landslaget mot neste vinter.

Både nyhetsbyrået NTB og Dagbladet skriver dette tirsdag ettermiddag.

Begge antar at Northug vil bli en del av sprintlandslaget, som ledes av Arild Monsen.

«Den nye Northug», Johannes Høsflot Klæbo, er også på sprintlandslaget.

Norges Skiforbund går ut med landslagsuttaket mandag ettermiddag.

– Etter det NTB erfarer skal det svært mye til om ikke Petter Northug presenteres som fast landslagsløper i langrenn førstkommende mandag, skriver NTBs langrennsekspert Egil Sæther.

– Det har vært spekulert i at Northug skal inn på sprintlaget under Arild Monsens ledelse, og det er også det som etter alle solemerker kommer til å skje, fortsetter Sæther.

Northugs manager, Are Sørum Langås, har ingen kommentar til spekulasjonene.

Dagbladet tar forbehold om at ikke presset fra medarbeiderne i Team Northug skulle gjøre at Mosviks store sønn skulle endre avgjørelsen i løpet av de neste dagene.

Det er fem år siden sist Petter Northug var på landslaget gjennom hele året.

Om Northug-inntreden på landslaget betyr at han bryter helt med sin private sponsor Coop, er ikke klart, men styret i Norge Skiforbund har sagt klart fra at han ikke kan være på landslaget hvis han vil ha Coop som sponsor. Sist uke ble det klart at skiforbundet forlenger sin kontrakt med Norgesgruppen - og vraker den fremforhandlede avtalen med Coop.

– Jeg har ikke fått en bekreftelse på hva det blir til neste sesong. Jeg forstår Petter om han velger landslaget. Hvis han ikke gjør det, tar jeg gjerne en ny sesong på lag sammen med ham, sier Northugs teamkollega Chris Jespersen til Dagbladet.

Til sammen er det 14 mann på sprint- og all round-landslaget. Med mulig unntak av sprinteren Håvard Solås Taugbøl ligger an til at alle disse får fornyet tillit.

Norsk herrelangrenn tok fire av seks gull i Pyeongchang-OL. Simen Hegstad Krüger vant tremila, Johannes Høsflot Klæbo sprinten, duoen Klæbo/Martin Johnsrud Sundby teamsprint og Didrik Tønseth/Sundby/Krüger/Klæbo stafetten.

Denne artikkelen handler om Petter Northug

Langrenn