Northugs karriere kan være over før jul - kaller de neste månedene «et siste håp»

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Petter Northug (32) er krystallklar: Et nytt tilbakeslag den nærmeste tiden vil bety at langrennsstjernens fantastiske karriere er over.

Det avslørte 32-åringen på dagens pressekonferanse på Beitostølen hvor han stiller på 15 km fredag og sprint lørdag under nasjonal åpning.

På direkte spørsmål om han vil gjøre nye forsøk på å komme i form om han får et nytt tilbakeslag, er svaret:

– Jeg gidder ikke prøve dette hvis jeg ikke tåler konkurransen og treningen. Det er et siste håp. Hvis ikke kroppen svarer nå, så er det et tegn på at nok er nok. Jeg må prøve å se om det er mulig.

Flere sykdomsavbrudd både i sommer og høst har skapt utfordringer. Northug har mistet over 200 treningstimer.

Den dårlige oppladningen gjør at han ikke ser for seg å gå verdenscuprenn før tidligst i 2019. Kanskje har han gått sitt siste allerede.

Skrinlagt Tour de ski og tviler på VM

Tour de Ski er han sikker på at ryker.

– På en realistisk plan har jeg skrinlagt Tour de Ski fordi jeg vet at jeg ikke kommer til å være i form til det, sier Northug.

– Kan du ha gått ditt siste verdenscuprenn?

– Ja, det er ikke noe selvfølge at jeg går verdenscup i år, sier Northug.

Han regner med at det blir tøft å kvalifisere seg til VM.

– Det skal veldig mye til for at jeg går VM, sier en sjeldent defensiv langrennsstjerne, som også fikk salen til å le:

– Deprimerende

32-åringen sier at han ikke vet hva han vil gjøre etter karrieren.

– Jeg var veldig glad over situasjonen min i slutten av juni. Jeg følte meg bra og hadde virkelig troen. Så dro jeg til høyden og gjorde alt riktig før jeg møtte veggen. At det ikke funker på trening er deprimerende, sier Northug.

Han har ikke noe problem med å innse at karrieren kan gå mot enden.

– Det går veldig fint. Jeg tar det som en realitet. Sånn er det i karrieren. En dag går ikke alt som du vil. Jeg har opplevd så mye at jeg ikke kan klage over at det butter litt. Det som har skjedd frem til nå har vært en drøm.

Northug to OL-gull og 13 VM-gull blant annet.

– Jeg tror sesongen blir elendig. Jeg blir overrasket hvis jeg får til noe som ligner på noe bra. Hvis det er noe jeg skal trylle frem, så blir det på sprint etter nyttår, sier Northug.

– Formen er historisk dårlig

I det siste skal Northug ha fått trent godt , men oppladningen har vært problematisk.

– Du møter den samme veggen over samme perioder. Og da gidder jeg ikke mer. Formen er historisk dårlig, sukker Northug.

I fjor hindret sykdom Northug i å stille på nasjonal åpning. Dermed ble han vraket til verdenscupstarten - noe som skapte mye bråk .

Sesongen ble en fiasko.

Siden han ble VM-konge i 2015 med fire gull har Northug kun gått 41 av 92 verdenscuprenn.

Northug brøt med landslaget i 2013, men er denne sesongen tilbake på sprintlandslaget.

