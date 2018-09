VAR MISFORNØYD: Hans Christer Holund var en del av landslaget som gjorde det klart at det var umulig å fortsette med Tor Arne Hetand som landslagstrener etter forrige sesong. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Selvkritisk etter Hetland-bråket: – Man går litt inn i en egen boble

LIVIGNO (VG) Misnøyen blant løperne tårnet seg opp før Tor Arne Hetland måtte fjernes som landslagstrener etter OL-suksessen. Hans Christer Holund (29) tar nå selvkritikk for at den sterke misnøyen kom som et sjokk på ledelsen etter sesongen.

OL-suksess var ikke nok for landslagstrener Hetland etter at det hadde ulmet blant løperne gjennom sesongen. Likevel fortalte langrennsledelsen at misnøyen, som gjorde det umulig for herreløperne å fortsette med Hetland som trener, kom helt uventet på dem. Da den derimot kom på våren, førte det til en flere måneder lang fastlåst situasjon mellom Skiforbundet og Hetland, som ble fjernet som herretrener.

Nå ser landslagsløper Hans Christer Holund at det ikke var bra at løpernes kritikk av lederstilen til Hetland først ble gjort kjent for ledelsen under evalueringen på våren.

– Jeg tar litt selvkritikk på den biten der. Vi må ha hyppigere evalueringer av oss som utøvere, men også av trenere, sier Holund til VG under landslagets treningssamling i italienske Livigno.

Tok flere måneder

Det var først i sommer at Hetland avsluttet kontrakten med forbundet etter å ha takket nei til alle andre tilbud om jobb i forbundet.

– Vi konkluderte med at vi ville ha en ny retning. Ikke det at det var så forferdelig og ille. Tor Arne gjorde veldig mye bra. Men vi trodde at dersom vi skulle utvikle oss videre så ønsket vi en ny vei å gå, sier Emil Iversen .

Didrik Tønseth mener at det var summen av misnøye som førte til trenersparkingen.

– Jeg tror det var sunt med et trenerbytte. Vi skal prestere og var ikke helt fornøyd og da like greit å bryte med det, sier Tønseth.

Den nye landslagstreneren Eirik Myhr Nossum, som i fjor var Hetlands assistent, var heller ikke klar over at misnøyen skulle eksploderte under evalueringen i april.

– Det ble litt vulkan. Det var et veldig sjokk. Vi prøver å ha stor åpenhet i laget hvor det skal gå begge veier, sier Nossum.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier de må bli flinkere i disse situasjonene enn de var i denne saken. Han tar også selvkritikk for at løpernes misnøye ikke kom frem tidligere.

– Ingen av oss er fornøyd med den prosessen der. Det kunne kanskje blitt samme utfallet uansett. Vi hadde nok hatt for dårlig dialog rundt dette og vi ønsker ikke at det skal bli slik igjen, sier Løfshus.

– Vi skryter av å ha stor takhøyde i laget, og jeg mener at vi har det. Men her glapp det, sier Løfshus.

Holund forklarer hvorfor misnøyen ble holdt tilbake overfor ledelsen før sesongen var over.

– I en OL sesong så er det så mye som skjer og da har man først og fremst mesterskapet i tankene. Da går man litt inn i en egen boble og glemmer fort kommunikasjonsbiten. Det er noe vi absolutt må bli bedre på og har blitt bedre på, sier Holund.

Selv var han svært opprørt over den overraskende vrakingen til gullaget i stafett i Pyeongchang sist vinter, etter bronse og storform tidligere i mesterskapet.

Uenig med Holund

Didrik Tønseth mener de nå har lært av fjoråret og at man ikke skal holde noe bare blant løperne, dersom flere deler misnøye. Meråker-løperen Emil Iversen er derimot uenig med Holund, som mener de kan ta selvkritikk etter trenerbråket.

– Dette får han stå for. Jeg mener det ikke kunne vært gjort så mye annerledes, Det er klart det er en kjedelig sak. Men det er toppidrett. Går man ikke fort nok så får man ikke være med videre. Jeg mener ikke at den prosessen der var dårlig, sier Iversen.

VG har ikke fått kontakt med Hetland. Til Adresseavisen sa han tidligere i sommer at misnøyen kom brått på.

– Jeg vil si at det er en naturlig prosess som av og til kommer i en prestasjonsgruppe, det er ikke noe mer dramatikk enn det. Jeg hadde ett år igjen av kontrakten, men det er sånn som skjer. Sånn er det å jobbe med idrett.