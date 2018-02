OMSVERMET: Fotografene sto i kø da Johannes Høsflot Klæbo kom til Norges pressekonferanse fredag. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Svensk ekspert: Det norske presset kan knekke Klæbo

Publisert: 09.02.18 14:18

Norge legger et umenneskelig press på Johannes Høsflot Klæbo (21) foran OL i Pyeongchang.

Det mener langrennskommentator Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen.

Han minner i en kommentar i avisen om at Klæbo aldri har gått OL, og at det er noe helt annet enn å vinne verdenscuprenn.

– Hele Norges synes å forvente at en 21-årig gutt med roser i kinnene skal frelse dem alle. Han skal ikke bare vinne gull. Han skal helst vinne dem alle. Det er ikke bare umenneskelig. Det er rent dumt, skriver Pettersson, som gjennom mange år har fulgt skisirkuset på nært hold.

Expressen-kommentatoren minner også om at Klæbo aldri tidligere har vært i den posisjonen at han har hatt «den skigale nasjonens blytunge forventninger på sine skuldre».

– Jeg tviler ikke et øyeblikk på at Klæbo kommer til å regjere på tronen som verdens skikonge i mange, mange år fremover. Men her kommer et råd Norge: Å kreve det allerede nå i Pyeongchang, er ikke bare like urettferdig, det er ondsindig. Det kan knekke hvem som helst. Til og med deres eget vidunderbarn Johannes Høsflot Klæbo.

Morfar Kåre Høsflot var inne på noe av det samme i et intervju med VG torsdag. Der mente han at forventningene til barnebarnet før 30 km er for høye.

– Johannes, Arild og meg legger sammen opp et løp for Johannes, så får vi se hvor det ender. Men vi må huske at Johannes er førstereisgutt – og han har kun gått én tremil på dette nivået tidligere. Et OL er noe helt spesielt – og noe helt annet enn et renn i verdenscupen, sa Kåre Høsflot, som også er på vei til Sør-Korea og OL.

Selv tror Johannes Høsflot Klæbo at hardkjøret fra start på tremila kan komme til å knekke ham.

– På søndag smeller det. Det blir brutalt. Det er bare å bite seg fast så lenge som mulig, så får vi se hva som skjer, sa Klæbo da han møtte norske journalister i natt norsk tid.

Han fryktet et vanvittig tempo fra start.

– Jeg frykter at det kjøres steinhardt. Det er ikke hva som passer meg best.