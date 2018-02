Klæbo tror hardkjør kan felle ham

Publisert: 09.02.18 12:22

LANGRENN 2018-02-09T11:22:51Z

PYEONGCHANG (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) synes det er absurd at han utropes til gullfavoritt i sitt aller første OL-løp noensinne om to dager.

På søndag går langrennskometen 30-kilometeren i Pyeongchang. Klæbo er sammen med Martin Johnsrud Sundby Norges store håp på distansen – etter en ellevill sesong med åtte seire i verdenscupen.

– På søndag smeller det. Det blir brutalt. Det er bare å bite seg fast så lenge som mulig, så får vi se hva som skjer, sa Klæbo da han møtte norske journalister i natt.

Da hadde landslagstrener Tor-Arne Hetland allerede sagt det alle virker å ta for gitt: Konkurrentene – enten de er norske eller utenlandske – er nødt til å kvitte seg med Klæbo før finalen på søndag. 21-åringen er i utgangspunktet suveren i en spurt.

Det kan bety et vanvittig tempo fra start, i håp om at gullfavoritten skal mørnes.

– Jeg frykter at det kjøres steinhardt. Det er ikke hva som passer meg best. Et gull hadde gjort seg, men det er ikke bare å hente det. De tre her kan fort stå over meg på resultatlista, sier Klæbo – og ser på Sundby, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger i en litt sliten gymsal i Pyeongchang.

21-åringen fra Trondheim fremstår rolig foran OL-debuten. Han snakker om at han ikke gjør OL større enn hva det er, og at det bare er et skirenn der målet er å komme først.

– Du er 21 år og utpekes som den store favoritten. Er det absurd? undret en journalist.

– Jeg er helt enig. Det føles spesielt. Det blir min andre tremil og jeg er i utgangspunktet bare en sprinter, så vi får se hvordan det går og telle opp etterpå, svarte Klæbo.

For ordens skyld: Den første tremilen gikk han på Lillehammer før jul. Da knuste han Martin Johnsrud Sundby på oppløpet.

Eurosport-ekspert Åge Skinstad sa nylig at han mener Norge for første gang skal gå som et lag, med hjelpeløpere, i et mesterskap. Holund og Krüger må ofre seg for Klæbo og Sundby, mente den tidligere landslagssjefen.

I natt, norsk tid, understreket imidlertid Tor-Arne Hetland at det ikke er planen.

– Alle disse fire får gå for egne sjanser. Alle som starter vet at man må gå fra Johannes før man kommer til avslutningen, så det blir spennende å se utviklingen underveis. Vi har løpere som gjør at vi tåler høy hastighet fra start, sa landslagstreneren.

Nyheten om at CAS-anken fra en rekke russiske langrennsløpere var forkastet, kom midt under den norske pressekonferansen.

Martin Johnsrud Sundby vil fokusere på det sportslige før OL, og ønsket ikke å si stort om saken foruten at han mener prosessen har vært rotete.

33-åringen kan ta sitt første individuelle OL-gull om to dager.

– Jeg er veldig, veldig positivt overrasket over løypene her. Jeg mener at vi møter skikkelige, reale løyper. Det er definitivt den sterkeste løperen som vinner i Pyeongchang. Det er gøy, sier Sundby.

