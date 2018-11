FORBEREDER COMEBACK: Therese Johaug, her under treningssamling i Italia for to uker siden, forbereder seg på å gå skirenn igjen for første gang på over 900 dager. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Formuefall for Therese Johaug

Therese Johaugs ligningsformue sank med rundt 12 millioner kroner i fjor, men det første året uten skirenn var fortsatt bra økonomisk. Skistjernen kan nå fremover tjene mer penger enn før.

Publisert: 06.11.18 15:32

Therese Johaug (30) tok ut en inntekt på 3,26 millioner kroner i fjor og står med en ligningsført formue på 36,68 millioner kroner ved utgangen av fjoråret, viser ligningstallene for 2017, som VG har fått tilgang på.

I 2016 var formuen oppført som 48,6 millioner kroner. Men i 2017 gjennomførte skistjernen også et villakjøp på 18,8 millioner kroner .

– Dersom man ser på de to siste årene har det gått betydelig bedre enn det kunne gjort. For to år siden visste jeg ikke hvilken vei dette ville gå, sier manager Johaugs manager Jørn Ernst til VG.

Vinteren 2017 ble den første av to sesonger der Johaug ikke kunne gå skirenn som følge av den positive dopingprøven høsten 2016. Det stoppet dermed strømmen av premiepenger og resultatbonuser. Det utgjorde en stor del av Johaugs tidligere inntektsstrøm. Da hun dominerte i 2016 dro hun eksempelvis inn rundt 3,7 millioner kroner i premiepenger. På toppen av det kom sponsorpenger, bonuser og kommersielle inntekter fra klessalg.

VG har tidligere skrevet at skistjernen har dratt seg over en inntjening på 10 millioner kroner årlig ved stor sportslig suksess, noe som fordeles på et fond i Skiforbundet, inntektene hun tar ut og hennes eget selskap Setra AS.

Ligningstall Johaug Ligningstall for Johaug: 2017: Nettoinntekt: 3,26 mill., Netto formue: 36,68 mill. 2016: Nettoinntekt: 3,12 mill. kr, Netto formue: 48,63 mill. kr Holdingselskapet Setra AS: 2017: Omsetning: 4,54 mill. kr, Driftsresultat: 3,65 mill. kr, Resultat før skatt: 14,74 mill. kr 2016: Omsetning: 2,19 mill. kr, Driftsresultat: 1,42 mill. kr, Resultat før skatt: 4,91 mill. kr

Therese Johaug har vært en suksesshistorie kommersielt sett etter seieren på tremilen under VM i Holmenkollen i 2011. Før villakjøpet i fjor hadde formuen i 2016 vokst til oppunder 50 millioner kroner.

– Gjennom ti år det blitt opparbeidet et bra økonomisk fundament. Vi har prøvd så godt vi har kunnet å balansere det sportslige med å ta vare på den posisjonen hun har hatt i markedet fra hun var 20 år. Inntektene er stort sett stabile så lenge man lykkes. Slik er det med de på toppen. De har en viss inntekt som ruller og går så lenge de er der oppe. Men det er ikke pengene som driver henne, sier Ernst.

I fjor sommer skaffet Johaug seg en villa i Holmenkollåsen, ifølge DN til 18,8 millioner kroner. Der har hun senere flyttet inn med samboeren Nils Jakob Hoff, tidligere verdensmester i roing. Formuesverdien til en slik bolig utgjør mellom 3–4 millioner kroner ifølge utregninger på skatteetatens sider.

Tidligere i år ble det klart at selskapet hennes Setra AS hadde et kjemperesultat, blant annet som følge av oppkjøpet av selskapet Active Brands, som eier Johaug-klesmerket hennes .

I etterkant av salget ble det klart at Johaugs eget holdingselskap hadde finansinntekter på over 11 millioner kroner i fjor. Johaug har fortsatt med en eierandel i selskapet. For øvrig mer enn doblet Setra AS driftsresultatet til 3,65 millioner kroner i fjor.

Samtidig har Johaug også fått flere nye sponsoravtaler de to siste årene, blant annet Meny CC Vest, kjent som dagligvarebutikken som har hatt høyest omsetning i Norge. Jørn Ernst bekrefter at den siste toårsperioden faktisk har styrket det fremtidige inntektsgrunnlaget til skistjernen. Han forteller at en sponsoravtale med Jordbærpikene har gått ut, mens tre nye avtaler har kommet inn.

– Therese sin posisjon i markedet har ikke blitt svekket av den perioden vi har vært gjennom, sier Ernst.

Alle sponsorene kunne si opp sine avtaler ved en dopingsak. Men alle unntatt to sponsorer fortsatte sponsoratet som vanlig med Johaug, samtidig som hun var utestengt. Det var skimerket Fischer og klokkemerket TAG Heuer som frøs sine avtaler under den 18 måneder lange utestengelsen.