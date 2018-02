Østberg om sine synske evner: – Nesten for bra treff

Publisert: 17.02.18 22:36

OSLO/PYEONGCHANG (VG) Ingvild Flugstad Østberg (27) var strålende fornøyd med både stafettgullet, og ikke minst VG-forsiden hun tegnet før mesterskapet.

– Det var kanskje ikke svensk helsprekk, men at vi fikk revansje på stafetten og drama på siste etappe – er det noen som har truffet så bra? spør en smilende Østberg når hun intervjues av VG etter stafettgullet.

Før OL hadde nemlig den norske OL-troppen blitt utfordret til å lage sine drømmeforsider av VG under mesterskapet .

Noen har bedre teft enn andre, og den 27 år gamle Gjøvik-jenta fikk rett og slett full klaff med både forside og stafettresultat.

«Norsk stafett-revansje! Etter ellevilt drama på siste etappe! Svensk helsprekk» står det på Østbergs VG-forside som ble levert i god tid før OL i Pyeongchang.

– Jeg har fått det på meg at jeg kan spå ting som skal skje, men det der var nesten for bra treff, sier Østberg som tok gull i lagsprint i Sotsji for fire år siden.

Hun gikk en brukbar første etappe av den dramatiske stafetten lørdag formiddag. Til tross for Astrid Uhrenholdt Jacobsens kollaps på andre etappe, endte med norske gullmedaljer – mye takket være Marit Bjørgens utklassing av Stina Nilsson på siste etappe .

Hun ble vraket i VM-stafetten i Lahti i fjor, men fikk en herlig personlig revansj i Sør-Korea. Det samme gjorde det norske laget, som på grunn av den velkjente smørebommen i Sotsji for fire år siden måtte nøye seg med fjerdeplass.

– Jeg var utrolig skuffet i fjor. Jeg følte at jeg var i bedre form enn det jeg hadde fått vist i mesterskapet, og jeg vet at jeg går gode stafetter. Det har jeg alltid gjort. Samtidig var jeg ikke uenig i at de fire som fikk gå fortjente tilliten de fikk. Det blir litt blandede følelser, forklarer Østberg.

PS! Marit Bjørgen kan også vise seg å få bra treff med sin forside. Hun tok sitt syvende OL-gull i dag, og fortsatt gjenstår lagsprint og tremila. Hun kan med andre ord passere Ole Einar Bjørndalen som tidenes vinterolympier .