FORMLØPERE: Emil Iversen (foran) og Hans Christer HOlund Foto: Stian Lysberg Solum

Holund sprengte feltet - sjanseløs i spurten mot Bolsjunov

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Hans Christer Holund (30) sprengte verdenseliten underveis på tremilen. Men på slutten var Aleksandr Bolsjunov (22) helt overlegen i spurten på tremilsduellen.

For mindre enn 10 minutter siden

Tetgruppen i de tøffe løypene hadde blitt nedskalert til ni skiløpere da Holund sprengte tetgruppen på rundt ti løpere med en voldsom tempoheving i starten av skøytedelen av tremilen med skibytte.

Og da var det bare russeren Bolsjunov og landslagskollega Emil Iversen som såvidt klarte å holde følge, da Holund satte inn høygiret. For alle andre måtte slippe og avstanden økte fort til løpere som Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo, som etterhvert lå halvminuttet bak tettrioen.

På sisterunden satte Holund inn det siste giret og da var det farvel for Iversen. Men Bolsjunov klarte å bite seg fast i ryggen til Holund. Og mot mål var Bolsjunov helt overlegen i spurten mot Holund.

– Han trenger bare et par rolige dager for å komme i form, sier Torgeir Bjørn om Bolsjunov som har trent så voldsomt at trenerne har vært bekymret før sesongen.

Iversen jaget tetduoen på vei ned mot stadion. Tilbake til Iversen ble det knapt åtte sekunder.

– Jeg er litt irritert. Men jeg har vært sliten i 29 kilometer og bare kriget. Jeg hadde en drøm om å vinne. Holund kunne sikkert gått i hele dag, sier Iversen

Tidligere på dagen var Therese Johaug igjen helt overlegen:

Emil Iversen gikk inn til tredjeplass, men distanserte Johannes Høsflot Klæbo på tremilen.

– Det er faktisk mulig for Emil Iversen å vinne verdenscupen sammenlagt denne sesongen, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn underveis i rennet mens han lot seg imponere av Iversens utvikling på lange renn denne sesongen.

Iversen mente forrige helg at det blir krevende å vinne sammenlagt mot Klæbo i kampen om sammenlagtseieren i år, men at han skal forsøke.

I gruppen bak teten gikk også Martin Johnsrud Sundby som så bedre ut enn under de to foregående helgene. Opp til teten var det imidlertid nesten minuttet

Publisert: 07.12.19 kl. 13:48

Mer om