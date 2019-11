SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo smadret rivalene og vant prologen

RUKA/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo var overlegen på herrenes prolog, men det sa stopp for flere stjerner i verdenscupåpningen, på både herre- og kvinnesiden.

Først ble Heidi Weng, Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvå slått ut på kvinnenes prolog. Deretter ble Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Hans Christer Holund eliminert da herrene satte i gang.

Samme skjebne led Martin Johnsrud Sundby, som slet og måtte bryte 15 kilometer fristil på Beitostølen forrige helg.

– Jeg synes egentlig det funka greit, sier Sundby til VG, tross prolog-exit.

Skremmeskudd fra Klæbo

Det var dermed store kontraster på finsk snø i verdenscupåpningen. Det var nordmenn både i topp og bunn, for selv om flere stjerner ble slått rett ut i prologen, var det andre norske stjerner som innfridde forventningene og imponerte voldsomt.

For Johannes Høsflot Klæbo viste at sprint-skuffelsen på Beitostølen bare var et arbeidsuhell. Han slo knallhardt tilbake og vant sprinten foran forrige helgs Beito-vinner Erik Valnes.

Federico Pellegrino tok 3. plassen på prologen.

Klæbos vinnertid var på 2.37.42, og han var 1.52 sekunder foran Valnes. Samtidig tok de russiske rivalene Sergej Ustjugov og Aleksander Bolsjunov seg videre, men begge var langt bak Klæbo, henholdsvis 5.52 og 6.18 sekunder.

Pål Golberg leverte også en god prolog og tok seg trygt videre, sammen med Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen. Det er dermed fem norske herreløpere videre til utslagsrundene som starter senere i dag.

Svensk stjernetrio ute

Selv om flere norske kvinnelige løpere ble slått ut før utslagsrundene på kvinnenes prolog fredag formiddag, gikk det aller verst for svenskene, som mister tre av de største profilene i prologen. Maja Dahlqvist, Frida Karlsson og Charlotte Kalla havnet alle utenfor topp 30.

Svenskenes aller største stjerne, Stina Nilsson, tok seg imidlertid trygt videre med en 10. plass.

– Dette er 1–0 til Therese Johaug i duellen mot Frida Karlsson, utbrøt NRK-kommentator Torgeir Bjørn da det ble klart at Karlsson var ute av dansen.

Therese Johaug karret seg videre med en 27. plass. Distansedronningen var lenge i faresonen, men kom seg til slutt videre. Samtidig slapp Tiril Udnes Weng med skrekken. Hun gikk videre som nummer 30.

Lucia Scardoni tok førsteplassen i prologen, med ivnnertiden 3.03.01. Sadie Maubet Bjornsen tok 2. plassen foran italienske Greta Laurent på 3. plass.

Ane Appelkvist Stenseth ble Norges beste på 5. plass, mens Norges sprintdronning Maiken Caspersen Falla også tok seg enkelt videre som sjette beste sprinter på prologen. Mari Eide tok seg også videre fra prologen. Det samme gjorde Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

