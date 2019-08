TRENER TØFT: Johannes Høsflot Klæbo var sliten etter landslagets trening i Steinkjer fredag formiddag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Nå får Klæbo & co samme sponsor som United

STEINKJER (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) er fornøyd: Nå får han og resten av all round-landslaget samme sponsor som favorittklubben Manchester United. Endelig går et internasjonalt storkonsern inn i langrenn.

– For meg er det ekstra stas at vi får samme samarbeidspartner som United. Det er kult å få inn en så internasjonal sponsor. Jeg håper at det kan være med på å bre langrennssporten globalt, sier Klæbo til VG når vi møtes på landssamlingen i Steinkjer.

For første gang får norsk langrenn et internasjonalt konsern som sponsor - nærmere bestemt DHL Express (hvis vi ser bort fra norske Equinor).

– Det er mye snakk om at langrenn er bare for Norge og Sverige, en skandinavisk idrett. Når en så stor og tung internasjonal aktør vil samarbeide med oss, blir jeg stolt, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Det er ikke kjent hvor stor avtale det er snakk om.

– Når vi ser at de samarbeider med klubber som Bayern München og Manchester United, så er det morsomt å være med i den «gjengen», sier Bjervig.

– Jeg tror at denne avtalen kan hjelpe oss med å nå ut internasjonalt. Ikke minst med tanke på at det er VM i Tyskland om halvannet år, og DHL Express har sitt hovedkontor der.

Sjef i selskapet, Terje Aarbog, forteller til VG at avtalen har vært oppe på høyeste hold i gigantkonsernet, som holder til i 220 land og terroritorier (altså flere enn FN).

AVTALE: Langrennssjef Espen Bjervig og DHL-sjef Terje Aarbog. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Vi kan vel ikke sette oss som mål å gjøre langrenn kjent i 220 land og territorier, men jeg ser på det som en anerkjennelse og en måte å bre oss internasjonalt. Jeg tror vi kan lære mye av dette samarbeidet, sier Espen Bjervig.

– Jeg håper også at vi kan være med på å fremme langrenn internasjonalt, sier Terje Aarbog, som selv er til stede på landslagssamlingen fredag.

Johannes Høsflot Klæbo er fornøyd med å komme på samme «lag» som sitt Manchester United.

– Jeg hører at Emil (Iversen) også skal bli United-supporter nå. Han er kynisk - han ser nok muligheten for at vi kanskje en gang kan bli invitert til Old Trafford og se kamp.

– Hva med de andre?

– Niklas (Dyrhaug) er Arsenal-fan, så han kommer ikke til å få være med på tur, smiler Johannes Høsflot Klæbo.

