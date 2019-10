Svenske om emosjonell TV-middag med Johaug: – Helt klart den verste

Sebastian Samuelsson (22) har markert seg både som skiskytter og i dopingdebatten. Nå forteller svensken om deltagelsen i TV 2-programmet «Landskampen» med blant andre Therese Johaug (31).

Under sommerens innspilling i Hellas konkurrerte norske og svenske skistjerner mot hverandre i ulike øvelser på dagtid før de samlet seg rundt middagsbordet og pratet om karrierene sine på kveldene.

Johaug var blant utøverne som åpnet seg opp om opp- og nedturer. Det inkluderte perioden hvor hun ble utestengt i 18 måneder for doping. OL-gullvinner Samuelsson nektet i fjor å delta på skiskytternes verdenscupavslutning i Russland på grunn av nasjonens forhold til doping.

Han har også vært klar på at den norske langrennsstjernen fortjente å bli utestengt etter å ha testet positivt for stoffet clostebol. 22-åringens sterke engasjement bidro til å gjøre kvelden hvor Johaug sto i fokus spesiell.

– Dette var helt klart den verste middagen, sier Samuelsson til Aftonbladet.

OL-VINNER: Samuelsson har blant annet gull og sølv i OL. Foto: Robert Henriksson/Nyhetsbyrån

Samuelsson forteller at Johaug tok opp sin egen rettsprosess og opplevelsen av at det tok altfor lang tid før hun fikk sin endelige straff.

Svensken syntes det var sterkt å høre Johaug dele sine tanker om det som var en vanskelig periode for henne. Han er også enig i at slike prosesser bør behandles raskere. Samtidig er han tydelig på at den norske langrennsløperen fortjente å bli utestengt.

VAR MED PÅ TV-PROGRAM: Therese Johaug deltok i sommer på «Landskampen». Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg mener det jeg alltid har ment. Det virker som hun har fått i seg noe ved en feil, men det spiller ingen rolle: Hun måtte straffes. Det sier jeg også i programmet, forteller Samuelsson.

– Har hennes tilfelle påvirket synet ditt på det som kan være doping ved en feil?

– Jeg mener at det finnes en liten forskjell på doping og doping. Du kan ta EPO med vilje og bli utestengt i maks fire år. Uavhengig om det var en feil eller ikke, så har hun fått i seg noe som overhodet ikke går an å sammenligne med systematisk EPO-bruk, men straffen blir likevel den samme. Det kan man absolutt ha synspunkter på. Jeg mener at straffen for å dope seg med vilje skal være mye hardere.

VG har fredag forsøkt å komme i kontakt med Samuelsson, men svensken har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

