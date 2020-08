TOK PLASS: Petter Northug på vei ned i stolen under pressekonferansen i Trondheim fredag. Der fortalte han om et alvorlig rusproblem. Foto: DAVID ENGMO

Toppidrettssjefen: Olympiatoppen betaler ikke Northugs behandling

Petter Northug får medisinsk hjelp og oppfølging av Olympiatoppen (OLT) etter at han sto frem med et rusproblem. Men toppidrettssjef Tore Øvrebø gjør det klart at norsk idrett ikke betaler for dette.

Northug opplyste selv på pressekonferansen fredag, der han fortalte om et alvorlig rusproblem, at Olympiatoppen hadde satt sammen et team rundt ham for å hjelpe ham

– Olympiatoppen har tilbudt seg å stille ressurspersoner og nettverk til disposisjon for Petter Northug i den situasjonen han er i nå. Olympiatoppen skal definitivt ikke støtte Northug økonomisk, men hjelpe ham ut av en livskrise, skriver toppidrettssjef Tore Øvrebø i en sms til VG.

Etter Northugs pressekonferanse sa toppidrettssjefen til TV 2 at det ikke var klart hvilken avtale de skulle gjøre. Øvebrø klargjør nå den økonomiske biten. Han er også tydelig på at Olympiatoppens opplegg rundt Northug ikke går utover andre utøvere.

– Dette vil under ingen omstendigheter redusere kvaliteten på oppfølgingen av de aktive toppidrettsutøverne, opplyser Øvrebø.

Northug er siktet for kjøring i 168 kilometer i timen, ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika. Trønderen har kjøpt leilighet i Oslo, men opplyste at han fremover skal tilbringe tid i Trøndelag.

– Jeg er glad for at Olympiatoppen har stablet sammen et team som innebærer psykologer og medisinsk hjelp. Jeg er motivert for å følge det opplegget, sa Northug på pressekonferansen og fortalte at opplegget allerede var i gang.

Mangeårig medarbeider i Olympiatoppen Johan Kaggestad understreker at Olympiatoppen har usedvanlig gode fagfolk på alle deler av medisinsk, psykisk, fysisk og sosial behandling. Men han setter strek ved finansiering av behandlingsopplegget.

– Det er selvsagt positivt å finne ressurser som kan bidra til å hjelpe. Men jeg syns ikke Olympiatoppen skal ha noen rolle i finansieringen. Han trenger behandling, men der må utøvere behandles på lik linje med folk ellers i samfunnet, sier Kaggestad til VG.

Kaggestad var blant annet Olympiatoppens fagperson inn mot langrennslandslaget før VM i Holmenkollen i 2011, der Northug tok tre gull. Siden ble han også bedt om å hjelpe Northug på tampen av karrieren før skistjernen la opp i desember 2018.

– Petter har hatt alle muligheter. Han er en attraktiv merkevare som har reist rundt og underholdt. Han har hatt oppdrag i TV 2. Fremtiden er lys bare han «ter seg». Nå må han ta en pause og gjøre opp for seg, sier Kaggestad.

Publisert: 25.08.20 kl. 17:40

