KLAR FOR STRAFFESAK: Petter Northug erkjenner at hans forhold vil føre til straffesak. Foto: Line Møller

Dette sier jus-ekspertene om Petter Northugs straffesak

Etter at Petter Northug ble tatt for råkjøring og besittelse av kokain, var han klar over at det vil bli straffesak. VG har snakket med eksperter som forklarer hvordan den eventuelt kan bli.

Oppdatert nå nettopp

Fredag kveld ble det kjent at den tidligere skiløperen både ble tatt i 168 kilometer i timen på E6 ved Ullensaker, og at politiet senere fant kokain i boligens hans.

De har også meldt at de mistenker at 34-åringen kjørte i ruspåvirket tilstand. Lørdag ettermiddag har de fortsatt ikke fått svar på blodprøven de tok etter pågripelsen.

Anett Osnes Fause er advokat i Advokatfirmaet Drechsler, ekspert på strafferett med doktorgrad i straffeprosess og har vært tilknyttet Universitetet i Tromsø en årrekke. Hun mener en eventuell straffeutmåling kommer til å bli avgjort av en skjønnsmessig helhetsvurdering.

DOKTOR: Anett Osnes Fause har doktorgrad i straffeprosess. Foto: Per Wollen (gjengitt med tillatelse)

To forhold

Brudd på veitrafikkloven er hjemlet i § 31, og Fause sier Northug kan bli siktet for brudd på to forskjellige paragrafer, begge med en strafferamme på bøter og fengsel inntil ett år.

– § 22 regulerer ruspåvirket kjøring, mens § 6 regulerer fartsreglene. I tillegg til farten i seg selv, vil straffeutmålingen bli bestemt ut fra de øvrige trafikkforholdene, forklarer Fause.

Hun sier at fartsovertredelsen i seg selv (168 km/t i 110-sone) gjør at han nærmer seg grensen for ubetinget fengsel, og viser til flere dommer der føreren har blitt idømt ubetinget fengsel for sammenlignbare forhold (se faktaboks).

Rettspraksis på fartsovertredelser Rt. 1991 s. 463 – ubetinget fengsel ved høyere hastighet enn 130km/t i 80-sone.

Rt. 1989 s. 782 – ubetinget fengsel ved 141 km/t i 90-sone.

Rt. 2000 s. 957 - 27-årig mann, tidligere bøtelagt for trafikkovertredelse, ble idømt 14 dager ubetinget fengsel for å ha kjørt med 142 km/t i 90-sone. Kjøringen fant sted under nærmest optimale forhold på en av Norges nyeste og beste veistrekninger med en bil bygget for høy hastighet, ga ikke grunnlag for betinget dom. Vis mer

– Dette har en høy alvorlighetsgrad. Han ligger i grenseland mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel. Jeg tror han er i risiko for å få rundt noen-og-tyve dager ubetinget fengsel, sier den erfarne strafferettsadvokaten Stian Mæland fra Matrix Advokater.

En høyesterettsdom fra 2004 slår fast at hastigheter over 155 kilometer i timen ikke gir anledning til betinget fengsel, opplyser Mæland. Han ser det derfor som sannsynlig at det enten blir samfunnsstraff eller ubetinget fengsel.

9. oktober 2014 ble Northug idømt 50 dager ubetinget fengsel for fyllekjøring 4. mai samme år, en dom han sonet med fotlenke etter å ha vunnet fire VM-gull i Falun.

– Det at han tidligere er straffet for overtredelse av veitrafikkloven har betydning som et straffeskjerpende element, påpeker Fause.

– Om det skulle vise seg at han har kjørt i ruspåvirket tilstand igjen, vil det naturligvis skjerpe alvorlighetsgraden. Gjentakelseselementet gjør at det blir vanskeligere å be om samfunnsstraff, sier Mæland.

Bokstav k i Straffelovens paragraf 77 sier at «Ved straffutmålingen skal det i skjerpende retning især tas i betraktning at lovbruddet: er begått av noen som tidligere er ilagt en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger eller andre handlinger som er av betydning for saken».

Simpel og grov narkotikaovertredelse

Northug innrømmet også på Instagram at politiet hadde gjort beslag av «mindre mengder» narkotika og sa at det dreide seg om kokain. I Straffeloven skilles det mellom vanlig og grov narkotikaovertredelse, og Fause sier det «skal litt til» før vi er over i den grove.

– Ifølge et rundskriv fra Riksadvokaten i 1998 går grensen på 50 gram kokain, men det er viktig å påpeke at dette kun er en veiledende grense og at det alltid vil bli gjort en særskilt vurdering etter analyse av stoffet, sier hun.

les også Politet beskriver Northug som samarbeidsvillig - forventer blodprøvesvar i løpet av noen dager

Ifølge VGs opplysninger skal politiet ha funnet 10 gram kokain i boligen til Northug. Mæland legger til grunn at det er til personlig bruk og ikke videresalg, og han mener det er gode grunner til å anføre at det skal føre til samfunnsstraff.

Han viser til en avgjørelse fra 2015, da 50 gram kokain førte til 60 timers samfunnsstraff. Om Northug avgir en uforbeholden tilståelse, vil det kunne redusere både straffetid og type straffeart, sier Mæland.

– I utmålingen av straff vil man kunne ta alle deler av tiltaltes liv i betraktning. Om man har en angrende synder, vil det selvfølgelig ha betydning for straffeutmålingen.

– Tap av omdømme vil kunne være en strengere reaksjon enn behandlingen han vil få i domstolen, legger han til.

Påtaleansvarlig i saken er Karoline Ekeberg på Lillestrøm, men ønsker ikke å kommentere hvorvidt det dreier seg om simpel eller grov narkotikaovertredelse av hensyn til etterforskningen. Halvard Helle, Northugs forsvarer, ønsker heller ikke å kommentere enkeltheter i etterforskningen.

Publisert: 15.08.20 kl. 20:39 Oppdatert: 15.08.20 kl. 21:22

Mer om Petter Northug

Fra andre aviser