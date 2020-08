Kommentar

Sponses av Northug: Det «umulige» valget

Av Leif Welhaven

Petter Northug er brillesponsor for Norges Skiforbund og har avtale med flere utøvere. Nå spørs det hva som skjer med avtalen. Foto: Line Møller

Det kan ikke ventes at en som råkjører og utviser mangel på gangsyn skal forbli sponsor av «raske briller» for Norges Skiforbund. Samtidig er det ikke enkelt å bryte båndene til Petter Northug akkurat nå.

Normalt er det vinn-vinn og business for alle parter at den ene merkevaren etter den andre knyttes direkte opp til navnet på en populær idrettsstjerne.

Forbilder som Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang var blant pionerene til å skape kles- og utstyrsutvikling som hadde deres navn. Lasse Kjus er en annen som har navnet på populære produkter, Kari Traa-ull er en klassiker under juletreet og Olaf Tufte har neppe fått mange klagetelefoner fra folk som har kjøpt boxer-shorts oppkalt etter roeren.

Ideen bygger på at de positive assosiasjonene man har til en utøver, skal gjøre et produkt som bærer deres navn mer attraktivt å kjøpe for hvermannsen enn nøytralt navnede konkurrenter.

Men en iboende forutsetning er at navnet beholder det positive renommeet som gjorde det kommersielt interessant i utgangspunktet.

Og hva skjer dersom grunnleggende forutsetninger forandrer seg?

Helt uten sammenligning for øvrig hva gjelder sakenes innhold, var det en interessant situasjon å se hvordan Johaug-kolleksjonen ble håndtert mens hun var utestengt for doping. Da ble gode forretninger satt i høysetet, men nå snakker vi altså om en straffesak som omhandler narkotika og potensielt livsfarlig atferd.

Vi er altså i en situasjon der forbundet og flere utøvere fronter «raske briller» oppkalt etter Petter Northug. Det vil si at Ski-Norge er vandrende reklameplakater for produktet til en mann er tatt for å ha kjørt i 168 kilometer i timen, og som oppbevarte kokain hjemme.

Enda kinkigere blir dette av at det kule, smårebelske imaget knyttet til Northug-brillene settes i et litt annet lys når mannen bak er i trøbbel med politiet for andre gang.

Hvor stas blir det markedsmessig å knyttes til Northug-briller etter dette?

Her står Norges Skiforbund nå i en særdeles vanskelig situasjon, som er utfordrende på minst to plan:

Den kommersielle siden handler om hva det gjør med omdømmet til NSF fremover dersom Northug-briller skal dukke opp på dagens skistjerner i ulike sammenhenger, og om denne koblingen er noe forbundet ser seg tjent med. Hvilket signal oppfatter barn og unge? Hvor stor den langsiktige skaden vil være, er det vrient å anslå. Uten å kjenne detaljene i avtalen, er det grunn til å anta at omstendigheter som disse kan danne grunnlag for å heve den, og vi ser allerede at Uno-X har varslet at de trekker seg ut av et samarbeid. Så langt har NSF sagt at de skal ha samtaler med Northug, og disse vil trolig bli alt annet enn enkle. Det vil nemlig neppe være så imagemessig enkelt for skinorge å opprettholde sponsoratet med en som har satt seg selv i en så håpløs situasjon.

Den menneskelige siden handler om et miljø der mange gjerne vil støtte en mann som opplever en dyp, personlig krise. Akkurat som det kan skape problemer for NSF å beholde sponsorsamarbeidet, risikerer de å bli sett på som kyniske dersom de vender ryggen til Northug når han trenger hjelp som mest, uavhengig av hva han fortjener eller ei. Hvis forbundet er opptatt av å verne eget omdømme i befolkningen, står de altså i fare for å havne i vanskeligheter uansett. «Damned if you do and damned if you don’t».

Det denne problemstillingen klart illustrerer, er skjørheten i å knytte kommersielle produkter så tett opp til enkeltindivider som navneoppkalling innebærer. Også andre partnere av Northug må nå gjennom krevende interne samtaler, for eksempel hva gjelder rollen som tv-personlighet hos TV 2. Men trolig er valget enda verre for Norges Skiforbund.

Både på grunn av historikken mellom partene, og ettersom det blir så ekstra tydelig når det dreier seg om et sponsorat knyttet til et merkenavn.

I tidligere konflikter har forbundet tidvis fått berettiget kritikk for graden av takhøyde overfor en som trives best langs egne veier. Men i dette tilfellet vil de ikke kunne kritiseres for noe slikt dersom avtalen blir terminert. Det er nemlig grenser for hva en konstruksjon kan romme og hvilke veier som er akseptable.

Publisert: 16.08.20 kl. 12:48

