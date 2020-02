14 ÅRS KAMP: Krister Sørgård og Petter Northug. Foto: Terje Pedersen og Terje Bendiksby, NTB Scanpix

14 år siden vrakingen: – Det skuffer meg at folk tror at jeg har noe imot Northug

KONNERUD (VG) Det er 14 år siden NM-stafetten der Petter Northug som 20-åring parkerte alle – men ikke kom til OL. Søndag gikk både han og treneren som vraket ham, NM-stafett på Konnerud.

– Det skuffer meg at folk tror at jeg har noe imot Northug, sier Krister Sørgård (snart 50) til VG på Konneruds skistadion.

Før start gjentok Petter Northug på NRK-sendingen sin kritikk mot at Sørgaard, som landslagstrener, ikke tok ham med til OL i 2006 – og han gjentok det i pressesonen etter å ha gått første etappe for Strindheims andrelag (som til slutt ble nummer 19 i NM-stafetten).

– En som er totalt idiot/hjerneskadet må få høre det. Han har mislyktes til de grader som trener. Da må vi gni det inn, når vi i ettertid vet at det var en katastrofe, gliser Northug.

Den 22. januar 2006 banket han Tore Ruud Hofstad i spurten i en av historiens mest omtalte NM-stafetter.

– Jeg ventet til Tore Ruud Hofstad kom. Jeg ville bevise for hele Norge at jeg er bedre enn ham i en spurt, sa Northug etter målpassering.

– Og æ ska f...ikke til OL, skrek Northug og pekte på brystet sitt.

Så kom det noen «lætt» og «lætt».

Det var ikke så lett hverken for Northug eller Sørgård på søndagens stafett. Northug var 17. best på startetappen, mens Sørgård, som måtte steppe inn for Ringkollen da sønnen Jonas ble syk og fyller 50 år til våren, måtte innse at bortimot 20 løpere passerte ham da han på ankeretappen gikk inn til 50. plass.

– Hvordan er det å høre kritikken fra Northug igjen?

– Det har han gjort siden 2006. Det tåler jeg. Men jeg kunne jo ha gjort det mye lettere for meg selv i 14 år om jeg hadde tatt ham med i troppen. Jeg tror ikke at jeg hadde turt å la ham gå, men han kunne jo ha vært med, smiler Sørgård.

– Så på den måten angrer jeg ikke tok ham ut. Det hadde spart meg for 14 år med mas.

Sørgård blir mer seriøs:

– Jeg har alltid jobbet for skiidretten. Jeg var trener på landslaget i fem år og har vært trener i to skiklubber siden. Jeg vil alltid gjøre det beste for dem som jeg jobber med. Jeg er aldri mot noen. Jeg vil ikke være stygg med noen, sier han i intervjusonen på NM-stadion.

– Og husk: jeg sa i 2005 at Northug blir den nye store stjernen. Jeg fikk jo rett i det. Selv om han sier at det ble litt forsinket av at han ikke kom med til OL. Men som sagt: Jeg tror ikke at jeg hadde latt ham gå om jeg hadde tatt han med i 2006.

Publisert: 02.02.20 kl. 15:07

