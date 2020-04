TIDLIG PÅ’N: Martin Johnsrud Sundby på en morgenøkt ved Sognsvann fredag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sundby livredd for idrettslagene: – Er jaggu viktige for ungene våre

SOGNSVANN (VG) Med en høygravid kone, barn i skole- og barnehagealder og en klubb som trues av konkurs, har Martin Johnsrud Sundby (35) fått merke konsekvensene av coronaviruset.

I tillegg har 35-åringen astma, og befinner seg dermed i en «risikogruppe», selv om det er store variasjoner innad i en slik gruppe.

– Jeg har valgt ikke å være så fryktelig bekymret for det. Det er mer bekymring for kona, i og med at hun er gravid. Vi prøver å være forsiktige, sier langrennsstjernen.

Fredag morgen, i 07.30-draget, kjørte han en halvtimes oppvarming ved Sognsvann i Oslo-marka, før intensiteten økte på Toppidrettssenteret.

I prat med VG er han mest bekymret for barns helse, i likhet med flere kretsledere innen fotballen.

– Står midt i det

Han er «livredd for at idrettslagene skal få en økonomisk skrell som gjør det vanskelig å hente seg inn».

– Jeg står midt i det selv med en gutt på syv år. Han skjønner hva som skjer, han mister så mange fritidstilbud, aktiviteter og samvær med kompiser. Over tid vil det være svært uheldig for barn og unge, sier Sundby.

FAR OG SØNN: Martin Johnsrud Sundby sammen med sønnen Markus under ski-VM i Seefeld i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Alle idrettsarrangement som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand, er forbudt frem til 15. juni. Eksperter frykter for idrettsåret 2020, selv om noen har kommet i gang innenfor rammer gitt av myndighetene.

– Heldigvis er det mange ressurssterke foreldre, med mulighet til å ta med barna ut – på fotballbanen eller i skogen. Men det er ikke alle som får det til. Enkelte har hverken tid eller mulighet, sier Sundby.

Får mer å gjøre

I eneboligen ved foten av Holmenkollen, har Sundby holdt det gående. Opplegget mot ski-VM i Oberstdorf neste år er «mot normalt», men jobben blir gjort. Heldigvis bor han romslig med kona Marieke Heggeland og guttene Markus (7) og Max (snart 4).

– Vi venter en gutt i midten av mai, og det er god timing for det også, påpeker han lett ironisk og innrømmer: – Det er litt skummelt.

«STEINMOTIVERT» PÅ GRUS: Martin Johnsrud Sundby har foreløpig bare grus under beina, men har begynt veien mot ski-VM i Oberstdorf i 2021. Her på løpetur ved Sognsvann fredag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tidsklemma vil bite hardt.

– Hvis ikke barnehager og skoler holder åpnet fremover, er jeg «fucked». Vi er avhengig av de fasilitetene. Vi står og venter. Vi har klart oss bra, og jeg har hatt mulighet til å aktivisere mine barn. Jeg har et yrke som gjør at jeg har hatt frie tøyler, sier 35-åringen.

Han har vært et «aktivitetssenter» for barna, og føler at familiebåndene har blitt tettere enn noensinne, men samtidig uroes han.

– Hvis det går et halvt år, er det veldig mye for en 7-8-åring. Det påvirker så mye at jeg er redd for hva det gjør med dem som ikke blir aktivisert. Jeg ser hvor viktig det er de gangene vi finner på ting, sier han.

– Det får ganske store fysiske og mentale konsekvenser med mindre man klarer å tre inn i det normale ganske kjapt, tillegger han.

Røa-trøbbel

Sundbys egen klubb, Røa IL, er et av breddeidrettslagene i Norge som er hardest rammet. I et brev til Oslo kommune ber idrettslaget om «ekstraordinær krisehjelp» på 1,9 millioner kroner fordi situasjonen er «kritisk» og «i verste fall kan føre til konkurs».

– Røa IL har en sosial profil, og satser på å inkludere barn og ungdom som lett faller utenfor i samfunnet, enten på grunn av økonomi eller på grunn av andre begrensninger, sier Per-Ivar Stokkmo, leder for marked og kommunikasjon i Røa.

RØA-BALL: Fotballtrening hos Røa onsdag med én voksen per fire spillere. Foto: Per-Ivar Stokkmo, Røa

Han peker på at de har landets eneste Cerebral Parese-fotballag, og samtidig har et eget lag for spillere med Downs syndrom. De svakeste får merke mest til krisen, mener han.

– De mister muligheten til å møtes på en av få arenaer hvor de blir sidestilte med funksjonsfriske, sier han, og forteller at klubbens situasjon er noe bedret etter bidrag fra samarbeidspartnere.

– Jeg oppfordrer næringsliv, som ikke selv er vesentlig berørt, og politisk ledelse til å engasjere seg sterkere, sier han.

Sundby har tett dialog med egen klubb.

– Alle vi som er foreldre tenker egentlig ikke over det, men det idrettslagene gjør er jaggu viktig for ungene våre. Det er disse aktivitetene som har definert meg som menneske, og som vil være med å definere hvem ungene våre blir, sier 35-åringen.

– Ser du noen løsninger?

– Min mening er at så fort man åpner skoler og barnehager, så skal man være raske med å åpne for aktivitet også. Jeg ser ikke den helt store grunnen til ikke å gjøre det, selv om det er en ny arena.

– Du frykter ikke enda mer smitte?

– Jeg er usikker på om det vil gi mer smitte. Det er stort sett de samme man sitter i klasse med som man spiller fotball med på fritiden.

Årsaken til at Røa IL, som fyller 120 år til høsten, får merke det så kraftig er at klubben normalt arrangerer en rekke inntektsgivende aktiviteter.

– De aller fleste er avhengig av velvilje fra lokale bidragsytere og ildsjeler. Men ildsjeler er også avhengig av et levebrød. Hvis de mister jobben, så mister de muligheten til å bidra. Det samme gjelder sponsormidler. Jeg tror det vil være vanskelig langt inn i 2021, sier Sundby og tillegger:

– Det er en utrolig utsatt modell som jeg regner med at de fleste kjenner på nå.

Mot kaos-sesong

Han møtte coronahverdagen etter en blytung sesong blottet for pallplasseringer.

– Jeg er steinmotivert. Etter møkkasesongen jeg hadde, blir man automatisk supertrigga. Motivasjonene er veldig til stede, og så får man se hva det kulminerer til av konkurranser. Jeg regner med at VM går som det skal, sier Sundby – som i fjor endelig kunne juble for sitt første individuelle mesterskapsgull.

– Hvordan blir sesongoppkjøringen?

– Vi er i en planleggingsfase hvor vi ikke vet hva vi planlegger for. Det er ingen planlagte samlinger før langt ut i august, og det er veldig mye som må sees på med nye øyne. Vi vet heller ikke hvordan neste års konkurransesesong ser ut. Vi har lite kontroll på det som skjer. Jeg optimaliserer slik at jeg fortsetter å utvikle seg, så får verden bli litt som den blir.

