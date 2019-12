FIS-sjefen reagerer på Tour de Ski-misnøye

LENZERHEIDE (VG) Utviklingen av Tour de Ski får tyn fra flere løpere i åpningshelgen. Tour-leder Sergej Ustjugov mener etappeløpet ikke lenger er så interessant. Det møter motstand fra renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet.

Nå nettopp

For i løpet av første helgen av Tour de Ski skaper både åpningsetappen og oppsettet på hele touren misnøye. Oppsettet på Tour de Ski har variert fra år til år. Nå er det fellesstarter og sprint som dominerer.

– Etter min mening har Tour de Ski mistet mye av det som jeg syntes var interessant. Ikke minst langløpet mellom Cortina og Toblach. Jeg så det på TV, men da jeg begynte å konkurrere i touren, ble det tatt bort. Tour de Ski er ikke så interessant for meg nå som det var før, sier Sergej Ustjugov til VG via det russiske lagets tolk og pressesjef Max Volkov.

Bakgrunnen for den russiske stjernens reaksjon var at verdensmesteren på femmil fra VM i Seefeld, Hans Christer Holund, fortalte at han ikke lenger ser på touren som så tøff lenger.

Årets Tour de Ski inneholder to sprinter, tre fellesstarter, en jaktstart og en individuell start. Ingen av distansene er over 15 kilometer.

FIS-SJEF: Renndirektør Pierre Mignerey(t.h). Her sammen med Vegard Ulvang under VM i Falun. Foto: Helge Mikalsen

– Alt går i retning av korte distanser og jeg blir skremt om langrenn bare blir 100 meter sprint, sier Ustjugov.

Han ser at forandringene gjøres for underholdningens skyld.

– Det ser kanskje bedre ut på TV enn det var før, men for utøverne er det ikke så interessant nå å konkurrere i de korte distansene, sier Ustjugov.

Renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, mener derimot at Tour de Ski ikke har forandret seg mye de siste årene, selv om langløpet i Italia er tatt bort.

– Jeg ser ikke noen stor forandring i touren de siste årene. Det er klart at vi ikke er mot tøff konkurranse og prøver å lage et tett race. Men dette handler også om de løypene og arenaene vi kan bruke i Tour de Ski og verdenscupen, sier Mignerey til VG som derimot hadde ventet kritiske bemerkninger etter åpningsetappen.

Han kontrer imidlertid med at utøverne selv også må bruke sine muligheter til å skape luker i kortere løp. Han la merke til at det ikke ble gått fort i store deler av åpningsetappen.

– Jeg tror ikke et lengre løp hadde gjort seg på åpningsetappen. Jeg tror ikke det ville skapt større luker om den var 30 kilometer, sier Mignerey.

Hans Christer Holund mener han er blant utøverne som ville hatt en tøffere Tour de Ski.

– Den var tøffere før. Mens nå ... En dag som i dag koster ikke så mye. Og jeg som er for dårlig i sprint får en rolig dag søndag og mest sannsynlig også på sprinten i Val di Fiemme. Tour de Ski er ikke veldig hardt lenger, sier Holund til VG.

Han påpeker imidlertid at årets tour ville blitt tøffere for ham dersom han hadde vært bedre i sprint. Men han ser for seg at hans mangel på hurtighet betyr raskeste exit ut av prologen i god tid før kvartfinalene begynner søndag.

– Simen Hegstad Krüger ble nummer tre og Sjur Røthe ble nummer fire i fjor og ingen av de er gode i sprint. Det er ikke gitt at en sprinter skal vinne touren, men det er en stor fordel, sier Holund.

Han skjønner også at forandringer er gjort for at Touren skal bli et tettere oppgjør mellom utøverne.

Samtidig fikk åpningsetappen med fellesstart over 15 kilometer hard medfart av fjorårets treer i sammendraget Simen Hegstad Krüger. Underveis i løpet skilte det 15 sekunder mellom 70 løpere:

– Vi har sett det før og ser det igjen i dag at 15 kilometer fellesstart er et type løp og format som nesten alltid blir kaos, sier Krüger

Han innser at flere er tilhengere av slike løp, men er selv «usikker» på om det er et format som bør beholdes fremover.

– Jeg må si det er tendenser til litt parodi når det blir slik som dette. Men vi må bare akseptere det, sier Krüger.

Johannes Høsflot Klæbo vant Tour de Ski i fjor. Han er glad for å slippe lengre distanser i Tour de Ski.

– Det er klart at hver enkelt løper må ta stilling til hva de ønsker. Hadde det vært en tremil her i dag så skulle jeg nå klart å gå en tremil også. Men det er nå en gang slik at de vel vil ha det så jevnt som mulig på en tour, sier Klæbo.

PS: Helgens Tour de Ski-renn sendes på TV 2 og TV 2 Sumo. Sprintprologen starter 08.50 søndag morgen. 11.20 starter finalerundene.

Publisert: 29.12.19 kl. 08:44

Mer om

Flere artikler