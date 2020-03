SKIFTER SPORT: Stina Nilsson. Foto: BARBARA GINDL / APA

Stina Nilsson gir seg som langrennsløper - satser på skiskyting

Det svenske skiforbundet bekrefter at Stina Nilsson gir seg som langrennsløper. Nå satser hun på en karriere som skiskytter.

I en pressemelding fra det svenske skiforbundet bekrefter Nilsson at hun gir seg som langrennsløper.

– Jeg har alltid visst at jeg kommer til å gjøre en satsning på skiskyting, bare fordi det ser så «himla kult» ut, forteller Nilsson.

Nilsson forteller at hun i all hemmelighet har stått på standplass og trent. I utgangspunktet skulle hun gå langrenn til OL i 2022 og bytte etter det. Men da en skade ødela årets sesong, fikk hun andre tanker.

– På grunn av skaden har jeg fått mye tid til å tenke og prøveskyte, og jeg kjenner at jeg virkelig ikke vil vente lenger. Det er alt for gøy for å det, sier Nilsson.

Nå tar hun fatt på helt nye utfordringer fra neste sesong. Den største kommer naturligvis på standplass.

– Jeg er ydmyk overfor skiskytingens utfordringer. Jeg tror at rutinen med geværet, og å lære seg alt om våpenet, som for eksempel når og hvordan man skrur på siktet, blir den største utfordringen. Men det er en utfordring jeg ser frem til. Jeg får bare trene litt ekstra på det, forteller Nilsson.

Nilsson har også bekreftet nyhetene på sin Instagram-konto.

Det var SVT som omtalte saken først. De publiserte en video hvor man ser Stina Nilsson trene på standplass på Østersund skistadion.

– Jeg skal bare prøve litt, sa 26-åringen til SVT da hun ble observert der.

Tiril Eckhoff hadde en strålende sesong sett bort fra VM med syv verdenscupseire, vinner av jaktstartcupen sammenlagt og ble kun slått av Dorothea Wierer med syv poeng i verdenscupen sammenlagt. Eckhoff ønsker Nilsson velkommen.

– Jeg synes det er kult og at det er veldig positivt for idretten å få nye folk og giv inn i idretten, sier Eckhoff.

– Jeg gleder meg veldig til å møte henne og se hvor god hun kan bli. Det hadde vært rått hvis hun klarte å bli god på kort tid, men Denise Herrmann brukte lang tid på å klare det, fortsetter Eckhoff.

Nilsson er en av Sveriges største langrennsstjerner. Hun har hele fem OL-medaljer, og tok dobbelt VM-gull i Seefeldt i fjor vinter. De siste sesongene har hun dominert i sprintløypene, og vært Maiken Caspersen Fallas argeste konkurrent. Hun vant sprintcupen i 2018/2019-sesongen.

– Det var overraskende og trist. For langrennssporten er det trist. Hun er en fantastisk langrennsambassadør. Ikke bare i Sverige, men hun har også vært kjempepopulær i Norge, sier tidligere svensk landslagstrener og nåværende landslagstrener for det norske kvinnelandslaget Ole Morten Iversen til VG.

– Jeg synes hun er langrennsløper og burde være det. Jeg kjenner Stina så godt at jeg vet at når hun bestemmer seg noe så er det gode grunner til det. Og når jeg får høre de grunnene så kan det hende jeg er enig, fortsetter Iversen.

Denne sesongen har virkelig gått i vasken i langrennssporet for svensken. Først pådro hun seg en skade i ribbeinene, før hun trente for hardt før skaden var leget, og måtte avslutte sesongen tidlig. Nå kan mye tyde på at hun ikke returnerer til langrennssirkuset.

Hun følger dermed i fotsporene til Denise Hermann, som gikk over fra langrenn til skiskyting i 2016, med stor suksess. Hun ble verdensmester på jaktstart under VM i skiskyting i 2019.

